Krauser Domani 2008 года продадут на аукционе с ценой от 4,6 млн рублей

Японский аукцион BH Auction принимает ставки на трехколесный Krauser Domani 2008 года выпуска. Всего таких машин сделали 129, а выставленная – под номером 128; ее пробег составляет 44 968 км. Хотят получить 9-10 млн иен, это около 4,6-5,2 млн рублей.

Итальянское слово Domani означает «завтра». Придумал машину Михаэль Краузер – основатель немецкой компании, которая выпускала мотоциклетные кофры. Ему хотелось создать идеальный дорожный мотоцикл с коляской, но вышла конструкция со встроенным боковым прицепом, которую трудно причислить к привычному классу. С 1989-го по 2013-й фирма собрала 129 аппаратов; нынешний лот относится к поздним и наиболее доработанным.

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Японские власти поначалу не понимали, как оформлять Domani: считать его мотоциклом с коляской или трехколесным автомобилем? Из-за этого с сертификацией возникли сложности. Сам производитель тревожился: разрешать управлять таким мощным аппаратом с обычными автомобильными правами было бы рискованно. В конце концов официальный импортер Motoco сумел добиться регистрации по первому сценарию – владельцу нужны права на тяжелые мотоциклы.

Все версии Domani шли с жидкостным охлаждением и продольно расположенными рядными «четверками» BMW. Когда BMW обновляла моторную линейку, на модель переходили агрегаты серий K100 и K1100; поздние машины, в том числе этот лот, уже получили двигатель от BMW K1200. Асимметричная трехколесная компоновка означает, что левые и правые повороты проходятся по-разному. Зато, если набить руку, Domani заходит в виражи заметно быстрее классических мотоциклов с коляской.

У Domani за 18 лет был только один хозяин; вместе с лотом передают полную историю обслуживания. Несмотря на пробег под 45 тыс. км, кузов и технические узлы сохранились хорошо.

Про еще одну необычную японскую новинку с непривычной конструкцией «За рулем» недавно рассказал.

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