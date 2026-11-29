Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Мировой рекорд скорости для серийных электрокаров установил китайский Yangwang U9 Xtreme. Автомобиль разогнали до 503 км/ч. Есть рекорд!

Маршруты московские: первый в мире полностью беспилотный!

Московский трамвайный маршрут № 10 станет первым в мире полностью беспилотным маршрутом до конца 2026 года.

Первый отчет о работе роботакси

Беспилотные такси «Яндекса» — роботакси — понравились пассажирам. Таков вывод сделан после опроса клиентов, опробовавших новый сервис.

Самый мощный Porsche Boxster

Самый мощный в истории Boxster от Porsche стартует в начале будущего года. Это электромобиль. Создатели постарались сохранить все достоинства бензиновых машин знаменитого бренда.

Обзор электромобилей и гибридов от экспертов «За рулем»

BMW готовит электромобили к дальним путешествиям. Электрический седан i3 50 xDrive проехал через восемь стран Европы от мыса Нордкап в Норвегии до испанской Тарифы.

Шины стали «стучать» на асфальт

Компания Pirelli заставила шины делиться данными о состоянии дорог с бортовой электроникой. Электроника корректирует настройки транспортного средства в зависимости от состояния дорожного покрытия.

MZD: на Луну и обратно

Компания MZD продолжает стабильно обеспечивать автомобили Mazda надежными техническими жидкостями и комплектующими. Эксперты посчитали, что на маслах MZD клиенты компании уже проехали 1,58 миллиарда километров – это эквивалентно 2057 полетам на Луну и обратно!

АВИТО АВТО отмечает 10-летие сервиса АВТОТЕКА

Сегодня три четверти покупателей машин с пробегом находят их в интернете. Проверка автомобиля в Сети становится естественным шагом. Само собой, очень активно используется ИИ, который дает рекомендацию, что делать с тем или иным транспортным средством. Рекомендации ИИ напоминают светофор. Зеленый сигнал означает, что можно прямо сейчас выезжать на осмотр и это интересный вариант. Желтый говорит, что можно не останавливаться, но осмотреть лучше с экспертом. Красный свет – рисковать не стоит. Кроме того, АВТОТЕКА наглядно демонстрирует, какие элементы требуют особого внимания. Главная задача АВТОТЕКА как платформы АВИТО АВТО – сделать рынок автомобилей с пробегом профессиональным, безопасным и прозрачным.