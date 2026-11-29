Серийную «электричку» разогнали быстрее 500 км/ч
Мировой рекорд скорости для серийных электрокаров установил китайский Yangwang U9 Xtreme. Автомобиль разогнали до 503 км/ч. Есть рекорд!
Маршруты московские: первый в мире полностью беспилотный!
Московский трамвайный маршрут № 10 станет первым в мире полностью беспилотным маршрутом до конца 2026 года.
Первый отчет о работе роботакси
Беспилотные такси «Яндекса» — роботакси — понравились пассажирам. Таков вывод сделан после опроса клиентов, опробовавших новый сервис.
Самый мощный Porsche Boxster
Самый мощный в истории Boxster от Porsche стартует в начале будущего года. Это электромобиль. Создатели постарались сохранить все достоинства бензиновых машин знаменитого бренда.
Обзор электромобилей и гибридов от экспертов «За рулем»
BMW готовит электромобили к дальним путешествиям. Электрический седан i3 50 xDrive проехал через восемь стран Европы от мыса Нордкап в Норвегии до испанской Тарифы.
Шины стали «стучать» на асфальт
Компания Pirelli заставила шины делиться данными о состоянии дорог с бортовой электроникой. Электроника корректирует настройки транспортного средства в зависимости от состояния дорожного покрытия.
MZD: на Луну и обратно
Компания MZD продолжает стабильно обеспечивать автомобили Mazda надежными техническими жидкостями и комплектующими. Эксперты посчитали, что на маслах MZD клиенты компании уже проехали 1,58 миллиарда километров – это эквивалентно 2057 полетам на Луну и обратно!
АВИТО АВТО отмечает 10-летие сервиса АВТОТЕКА
Сегодня три четверти покупателей машин с пробегом находят их в интернете. Проверка автомобиля в Сети становится естественным шагом. Само собой, очень активно используется ИИ, который дает рекомендацию, что делать с тем или иным транспортным средством. Рекомендации ИИ напоминают светофор. Зеленый сигнал означает, что можно прямо сейчас выезжать на осмотр и это интересный вариант. Желтый говорит, что можно не останавливаться, но осмотреть лучше с экспертом. Красный свет – рисковать не стоит. Кроме того, АВТОТЕКА наглядно демонстрирует, какие элементы требуют особого внимания. Главная задача АВТОТЕКА как платформы АВИТО АВТО – сделать рынок автомобилей с пробегом профессиональным, безопасным и прозрачным.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках