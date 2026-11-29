«Новые люди» предложили ввести годовой абонемент на безопасную тонировку авто

Идею разрешить водителям безопасную тонировку за ежегодный взнос обсуждают в Госдуме. Ее продвигают депутаты фракции «Новые люди»; об этом рассказал вице-спикер палаты Владислав Даванков.

По словам Даванкова, удобнее всего сделать это через госуслугу: человек ежегодно вносит плату за абонемент и получает право на тонировку.

«Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф», – пояснил депутат.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Справедливым такой подход был бы для тех, кто хочет тонировку, не ухудшающую видимость, добавил Даванков. С экспертами идею уже обсуждали; сейчас она находится на этапе подготовки законопроекта и обсуждения с правительством.

Действующие требования пока другие. Лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Задние и задние боковые можно затемнять без ограничений – правда, только если с обеих сторон есть зеркала заднего вида. А вот зеркальные пленки на любые стекла автомобиля запрещены.

Ранее россиянам объясняли, можно ли ездить с электрохромной тонировкой.

О других неочевидных схемах, с которыми сталкиваются автомобилисты, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!