Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес techsreda@zr.ru.
Как правильно установить цепи на колеса
Зима в разгаре, а вот коммунальщики, похоже, в угаре. Иначе как объяснить снежные барханы, что порой вырастают на дорогах? К счастью, в автомагазинах есть ответ на эти случаи — цепи противоскольжения для колес. Но вот беда — производители редко прикладывают к ним исчерпывающие инструкции по установке. Этот огрех решил устранить эксперт журнала «За рулем» Геннадий Емелькин в очередном выпуске «Технической среды».
Фото: За рулем.РФ
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Читать комментарии (5)