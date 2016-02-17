Как правильно установить цепи на колеса

Можно ли обогнать на перекрестке — проверь себя на знание ПДД Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство. Как пережить День жестянщика В первый раз за сезон снег всегда комом на голову — падает без разбору, разрешения не спрашивает. Как максимально безопасно для себя и окружающих встретить так называемый День жестянщика? Аквапланирование шин: что это и как с ним бороться? Даже с новыми шинами от именитого производителя при толщине слоя воды на асфальте сантиметров в десять машина может потерять контакт с дорогой на скорости и до 80 км/ч.