Новые инициативы законодателей: к чему готовиться автомобилистам?

Бензин дорожает, платные парковки множатся, штрафы растут. Какие еще радости ждут нас в 2017 году?

Введение новых штрафов и увеличение старых вряд ли сильно повлияют на характер работы ГИБДД по поддержанию порядка на дорогах.

Инициатива: установка дорожных знаков уменьшенного размера, высказана в декабре 2016 года.

Инициатор: правительство Москвы с привлечением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Суть: замена дорожных знаков обычного размера уменьшенными, а также коррекция вариантов установки.

Вероятность реализации: уже реализуется.

Авторы проекта утверждают, что на некоторых улицах знаков слишком много и это якобы запутывает водителей. Обещают, что уменьшат в размерах только малозначимые знаки — такие как «Остановка запрещена» и «Платная парковка». Хотя не такие уж они малозначимые: штраф за их игнорирование, пускай и невольное, в столице составляет несколько тысяч рублей.

Под изменившиеся знаки необходимо переписать нормативные документы, а это долгое дело. Чтобы не терять время, в Москве уже ставят новые знаки, игнорируя требования действующего ГОСТа. Сейчас, к примеру, для знака «Парковка» установлен минимальный размер 60 × 60 см.

На наш взгляд, это типичные перемены ради перемен. Пользы в сфере организации движения нет никакой, а поле для освоения средств изрядное. Если бы власти действительно обеспокоились проблемой «хорошей видимости», то занялись бы ограничениями на наружную рекламу и прочие коммерческие вывески-указатели, коих местами размещено не меньше, чем знаков. Они-то как раз и рассеивают внимание водителей.

Опасных — на работы!

Наказания за «опасное вождение» необходимы, но до сих пор туманна схема фиксации таких нарушений.

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Инициатива: законопроект о внесении поправок в КоАП (внесен на рассмотрение Госдумы в конце 2016 года).

Инициаторы: Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД РФ.

Суть: установление ответственности за «опасное вождение».

Вероятность реализации: закон примут в ближайшее время.

В прошлом году в Правилах дорожного движения появился термин «опасное вождение», но наказание за таковое не установили. Предложено учредить для «гонщиков» штраф 5000 рублей.

Госдума сочла, что этого мало. По мнению депутатов, если «опасный» водитель попадется второй раз, его следует наказать жестче: назначить обязательные работы, административный арест или лишение прав на два года. Законодатели только не учли, что по-настоящему опасное вождение — как правило, забава хорошо защищенной части населения, у которой есть необходимые рычаги для уклонения от расплаты. Да и с термином «опасное вождение» всё непросто: расплывчатое толкование позволяет наказывать невиновных или прощать реальных нарушителей.

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Аварийных — в сад!

Инициатива: законопроект о внесении поправок в КоАП (поступил в Госдуму в 2016 году).

Инициатор: МВД РФ.

Суть: снижение аварийности посредством отъема праву водителей, совершивших в течение года более трех серьезных нарушений Правил.

Вероятность реализации: поправки примут весной.

По замыслу чиновников, появление в КоАП РФ статьи под условным названием «Систематическое нарушение правил движения» наведет порядок на дорогах. Похожая система была в СССР: набрав определенное число баллов, водитель превращался ­в пешехода.

Проект в качестве основания для лишения прав предлагает учитывать любые три (или больше) нарушения из особого списка, совершенные в течение года. К примеру, превышение скорости на 40 км/ч или больше, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил проезда железнодорожного переезда, игнорирование пешеходов на зебре и спецавтомобилей, пересечение сплошной. Полный список нарушений дорабатывается.

Мучают подозрения, что состоятельная публика и тут откупится — от третьего нарушения или от всех предыдущих. А идея неплохая: при условии неотвратимости наказания новый закон серьезно повлиял бы на снижение аварийности.

Шины без контроля

Штраф за слишком малую глубину рисунка протектора предусмотрен давно, однако этот параметр инспекторы ГИБДД практически не контролируют.

Инициатива: законопроект о внесении поправок в КоАП (внесен в Госдуму в 2013 году, в конце 2016‑го после правок встал в очередь на рассмотрение).

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сенатор от Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов.

Суть: установление наказания за использование шин не по сезону.

Вероятность реализации: поправки примут весной.

Появление законопроекта связано со вступлением в силу техрегламента Евразийского союза «О колесных транспортных средствах», где прописан запрет на использование летних шин в зимние месяцы (декабрь — февраль) и шипованных — в летние (июнь — август).

Сейчас в России установлены нормы только на остаточную глубину протектора (в частности, для легковых автомобилей — не менее 1,6 мм). Наказание за нарушение — штраф 500 рублей. За использование шин не по сезону ответственности нет. Этот пробел и решили устранить депутаты. С тех, кто ездит на неправильных шинах, взыщут 2000 рублей. Дескать, 500 рублей — это недостаточно страшно, а аварий из-за плохих или неправильных шин слишком много.

Между тем статистики на тему подобных причин аварий попросту не существует. И водители не боятся «500 рублей» не потому, что сумма мелкая, а потому, что ДПС не интересуется глубиной протектора. Новые предложения выглядят наивно: у ГИБДД нет возможности постоянно проверять миллионы автомобилей, а без контроля закон неде­еспо­собен.

Платное — везде

Нагромождения однотипных знаков стали удобным поводом для начала кампании по их замене.

Инициатива: законопроект «Об организации дорожного движения в РФ» (принят Госдумой РФ в первом чтении в декабре 2016 года).

Инициаторы: Правительство РФ, Минтранс РФ.

Суть: внедрение комплексного правового регулирования в сфере организации дорожного движения.

Вероятность реализации: очень высокая.

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Документ позиционируется как «закон о борьбе с пробками» и наделяет региональные власти и органы местного самоуправления полномочиями, которых раньше у них не было. Например, правом ограничивать движение по перегруженным дорогам, в том числе посредством сбора платы за проезд по ним и за въезд в населенные пункты.

Предоставляется полная свобода в организации платных парковок, владельцами которых могут быть как органы власти, так и частные предприниматели.

Для чего этот закон? Возможно, и правда произойдет локальное «повышение скорости доставки пассажиров и грузов», но главная цель — наполнение бюджета, а вовсе не борьба с пробками. Чего точно не будет, так это «снижения социальной напряженности», вызванной плохими условиями жизни автомобилистов. Условия станут еще хуже: платная парковка рано или поздно придет во все дворы.