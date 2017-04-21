Главная национальная автомобильная премия России, присуждаемая огромной читательской аудиторией журнала «За рулем» уже в 22-й раз, — и символ, и гарантия успеха. Звание лучшего автомобиля оспаривали в этом году 53 модели, представленные в 11 номинациях. Наверняка все участники голосования, а их было около 20 тысяч, да и не только они, хотят узнать, как проходила церемония награждения. Рассказываем и показываем!

Победителями Гран-при «За рулем» становятся модели, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования читателей. На этот раз было обработано около 20 000 анкет, заполненных в период с 1 марта по 15 апреля 2017 года. В нашем конкурсе приняли участие 53 автомобиля, играющие в 11 классах.

Читатели «За рулем» оценивали машины по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность.

Кроме этого, журналисты нашего издания выдвинули шесть отдельных номинаций. В них мы решили отметить самые значимые события, случившиеся на российском автомобильном рынке в 2016 году.

Победители 22-го Гран-при «За рулем»

О победителях в продуктовых номинациях мы уже рассказывали в нашем вчерашнем материале. Сегодня же — отчет о том, кто унес памятные тарелки с изображением Пегаса.

Выбор журналистов издательства «За рулем»

Кроме того, на вчерашней же церемонии были объявлены победители еще в нескольких номинациях. Напомним, в прошлом году мы впервые расширили наши традиционные рамки и наряду с народным вече дали слово профессиональному жюри из числа экспертов издательского дома «За рулем».

Коллектив журналистов «За рулем» единодушно признал «Событием года» открытие в прошлом году группой Volkswagen склада запчастей, в который инвестировали 70 млн евро.

За «Вклад в Россию» был отмечен специально разработанный для нашей страны при участии наших же специалистов кроссовер Renault Kaptur, производство которого налажено в Москве.

В почетнейшей из почетных номинации «Лучший иностранный бренд» наградой Гран-при «За рулем» отмечена марка Kia и ее неоценимая роль на российском авторынке. Третий год подряд, невзирая на кризис, представительство и дилеры Kia в России добиваются выдающихся успехов. Так, в 2016 году Kia, уступив только Ладе, реализовала в России 149 567 автомобилей. Результат бестселлера Rio впечатляет: 87 662 проданных экземпляра за один только 2016 год! В топ-25 вошли еще две модели марки: кроссовер Sportage — 19 003 единицы, и 15 081 машина семейства cee'd. Так держать!

«Прорывом года» стало семейство коммерческих автомобилей ГАЗель NEXT.

Победу в номинации «Вопреки кризису» мы присудили компании Ford Sollers — за локализацию производства коммерческих автомобилей и создание российского R&D центра.

Ну а на десерт журналисты «За рулем» оставили свой «Выбор редакции». И пал он на Ладу Весту, которая заметно изменила ландшафт сегмента недорогих седанов.



