Трасса М-1 «Беларусь»: за что будут брать деньги?

М-1 «Беларусь» является частью второго Панъевропейского транспортного коридора, соединяющего нашу страну с Европой. Коридор берет свое начало в Казани, дальше через Москву в Минск, затем Варшава, Берлин, Лондон.
456 километров трассы М-1 находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Сейчас дорога ремонтируется, но не слишком активно. Основные силы, в том числе финансовые, брошены на строительство М-11 и ЦКАД. Тем не менее работы ведутся, и вот что нас ждет в ближайшее время.
Первый платный участок уже давно работает, это обход г. Одинцово. Вторая очередь — введение платного проезда на участке с 33-го по 132-й км. Участок этот будет разделен на два: 33–84 и 84–132 км. Сейчас они готовятся к концессионным конкурсам. Здесь планируется привлечь внебюджетные инвестиции.
Интерес к проекту проявили не только наши бизнес-структуры, но и западные партнеры. На первом участке планируется начать взимание платы в 2020 году, на втором — после 2020 года. Кроме этого, «Автодор» решил на наиболее опасных и сложных участках М-1 провести реконструкцию. Акцент для начала будет сделан, в частности, на реконструкции 16 узлов, которые нужно развязать. Это одноуровневые перекрестки, которые планируется сделать многоуровневыми, например в районе Кубинки.
При этом, проводя реконструкцию, дорожники сразу закладывают возможность дальнейшего расширения М-1. Вот, к примеру, при строительстве нового пешеходного перехода на 64-м км трассы в черте города Кубинка сразу учли дальнейшее расширение дороги. Переход будет иметь длину прохожей части 77 метров и ширину 3 метра.
На участке со 160-го по 196-й км начнется капитальный ремонт. Дорожники будут менять полотно. Старый асфальт снимут (слой 10 см), оставшиеся 10 см смешают со слоем основания, и поверх будет уложено два слоя покрытия. Это так называемая «холодная регенерация». Ремонт планируется проводить без перекрытия дорожного движения.
Начальник отдела проектирования ремонтов и капитальных ремонтов государственной компании «Автодор» Александр Нефедов рассказал, что работы будут проводиться «захватками» на полтора километра. То есть на время проведения ремонта на полтора километра будет организовано временное движение через встречное направление.
В рамках капитального ремонта на всем участке установят барьерное ограждение, что исключит возможность встречных столкновений. Новый участок дороги будет соответствовать категории 1Б.
Из планов — строительство обходов населенных пунктов с дальнейшим взиманием платы. Например, Яркино. Но полностью делать дорогу платной в госкомпании не планируют. Слишком сложная инфраструктура и отсутствие дублера это не допускают. С того места, где старое Можайское шоссе заканчивается, по сути, нужно строить новую дорогу.
Тем не менее те участки М-1, где не будет взиматься плата, приведут в полное соответствие с современными стандартами. Перекрестки станут многоуровневыми, на всей протяженности трассы установят разделительные барьеры, пешеходные переходы будут исключительно надземными, что должно сильно сократить и число аварий, и тяжесть их последствий.
Фото: Сергей Смирнов и Иван Илюхин/«Автодор»