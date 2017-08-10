Трасса М-1 «Беларусь»: за что будут брать деньги?

М-1, или, как ее по привычке называют, Минское шоссе, которое и сейчас по качеству отличается от многих трасс, станет в скором времени современной даже по европейским стандартам. И — частично платной.

М-1 «Беларусь» является частью второго Панъевропейского транспортного коридора, соединяющего нашу страну с Европой. Коридор берет свое начало в Казани, дальше через Москву в Минск, затем Варшава, Берлин, Лондон.

М-1 будет соответствовать лучшим стандартам. Приоритеты в безопасности дорожного движения и экологии. На трассе будет построено несколько экодуков, позволяющих сохранить миграцию животных.

456 километров трассы М-1 находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Сейчас дорога ремонтируется, но не слишком активно. Основные силы, в том числе финансовые, брошены на строительство М-11 и ЦКАД. Тем не менее работы ведутся, и вот что нас ждет в ближайшее время.

Первый платный участок уже давно работает, это обход г. Одинцово. Вторая очередь — введение платного проезда на участке с 33-го по 132-й км. Участок этот будет разделен на два: 33–84 и 84–132 км. Сейчас они готовятся к концессионным конкурсам. Здесь планируется привлечь внебюджетные инвестиции.

В декабре 2018 года планируется открытие Внуковской развязки на 27-м км трассы М-1. Здесь будет возведено три новых эстакады, распределяющих потоки машин из Москвы и области. Саму трассу в этом месте расширят. Постоянная пробка из автомобилей, стоящих в очереди на ж/д переезде, будет ликвидирована. Машины поедут по новой эстакаде.

Интерес к проекту проявили не только наши бизнес-структуры, но и западные партнеры. На первом участке планируется начать взимание платы в 2020 году, на втором — после 2020 года. Кроме этого, «Автодор» решил на наиболее опасных и сложных участках М-1 провести реконструкцию. Акцент для начала будет сделан, в частности, на реконструкции 16 узлов, которые нужно развязать. Это одноуровневые перекрестки, которые планируется сделать многоуровневыми, например в районе Кубинки.

В госкомпании «Автодор» помимо работ с последующим вводом платной эксплуатации двух участков решили сделать акцент на реконструкции наиболее опасных и сложных участков.

При этом, проводя реконструкцию, дорожники сразу закладывают возможность дальнейшего расширения М-1. Вот, к примеру, при строительстве нового пешеходного перехода на 64-м км трассы в черте города Кубинка сразу учли дальнейшее расширение дороги. Переход будет иметь длину прохожей части 77 метров и ширину 3 метра.

На участке со 160-го по 196-й км начнется капитальный ремонт. Дорожники будут менять полотно. Старый асфальт снимут (слой 10 см), оставшиеся 10 см смешают со слоем основания, и поверх будет уложено два слоя покрытия. Это так называемая «холодная регенерация». Ремонт планируется проводить без перекрытия дорожного движения.

Новый пешеходный переход на 64-м км, в черте города Кубинка оборудуют для маломобильных групп населения пандусами, а также специальной разметкой. Павильоны и сам переход будут освещаться современными светодиодными прожекторами. Все работы планируется завершить в ноябре 2017 года.

Начальник отдела проектирования ремонтов и капитальных ремонтов государственной компании «Автодор» Александр Нефедов рассказал, что работы будут проводиться «захватками» на полтора километра. То есть на время проведения ремонта на полтора километра будет организовано временное движение через встречное направление.

В рамках капитального ремонта на всем участке установят барьерное ограждение, что исключит возможность встречных столкновений. Новый участок дороги будет соответствовать категории 1Б.

Работы по капитальному ремонту и реконструкции не должны помешать движению транспорта, в том числе и в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Из планов — строительство обходов населенных пунктов с дальнейшим взиманием платы. Например, Яркино. Но полностью делать дорогу платной в госкомпании не планируют. Слишком сложная инфраструктура и отсутствие дублера это не допускают. С того места, где старое Можайское шоссе заканчивается, по сути, нужно строить новую дорогу.

Тем не менее те участки М-1, где не будет взиматься плата, приведут в полное соответствие с современными стандартами. Перекрестки станут многоуровневыми, на всей протяженности трассы установят разделительные барьеры, пешеходные переходы будут исключительно надземными, что должно сильно сократить и число аварий, и тяжесть их последствий.

Фото: Сергей Смирнов и Иван Илюхин/«Автодор»