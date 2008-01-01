Школа опытных водителей: успеть завершить обгон

Считаете ли вы себя опытным водителем? Проверим это в дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из соображений здравого смысла и безопасности?

Каждый водитель не раз нагонял на шоссе грузовик с прицепом, который тащится со скоростью 60–70 км/ч. Если обогнать его что-то мешает, это начинает немного раздражать. Представьте такую ситуацию. Вы едете по загородному шоссе, на котором недавно проводился точечный ремонт асфальтового покрытия. Ширина проезжей части — 7 метров. Нагоняете автопоезд, движущийся со скоростью порядка 70 км/ч, и некоторое время следуете за ним. Но вот встречная полоса освободилась, однако перед вами знак 1.15 «Скользкая дорога». Замечу, что дорога бывает скользкой не только зимой.

Автопоезд движется со скоростью 70 км/ч. Начнет ли опытный водитель легковушки обгон в сложившихся условиях?

Как вы будете действовать в сложившейся ситуации? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.