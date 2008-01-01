Школа опытных водителей: успеть завершить обгон

Считаете ли вы себя опытным водителем? Проверим это в дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из соображений здравого смысла и безопасности?

Каждый водитель не раз нагонял на шоссе грузовик с прицепом, который тащится со скоростью 60–70 км/ч. Если обогнать его что-то мешает, это начинает немного раздражать. Представьте такую ситуацию. Вы едете по загородному шоссе, на котором недавно проводился точечный ремонт асфальтового покрытия. Ширина проезжей части — 7 метров. Нагоняете автопоезд, движущийся со скоростью порядка 70 км/ч, и некоторое время следуете за ним. Но вот встречная полоса освободилась, однако перед вами знак 1.15 «Скользкая дорога». Замечу, что дорога бывает скользкой не только зимой.

Автопоезд движется со скоростью 70 км/ч. Начнет ли опытный водитель легковушки обгон в сложившихся условиях?
Автопоезд движется со скоростью 70 км/ч. Начнет ли опытный водитель легковушки обгон в сложившихся условиях?

Как вы будете действовать в сложившейся ситуации? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.

Стоит ли начинать обгон в этих условиях?

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Комментарии (15)

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Ну скользкая дорога, наверное, условно такая скользкая, что можно только плестись.

На самом деле надо думать, на сколько полезен обгон в данной ситуации , какой дальше трафик, нет ли за тобой хвоста из корейских кроссоверов, которым не терпится совершить обгон, а через 100 м остановиться или свернуть с дороги. Такие доставляют тем, что пыжатся ради бессмысленных обгонов, а на свободной четырехполосной дороге ехать не хотят совсем.

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0

А где вариант «Обгонять. Не важно, что скользкая дорога»? Или опытные водители на скользкой дороге не обгоняют? А как они тогда зимой ездят?
Просто быть готовым к тому, что при завершении маневра сцепление с дорогой может быть хуже, чем при начале.

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+4

на каком ведре надо ехать чтобы не разогнаться с 70 км/ч и не успеть за 300м до опасного участка выполнить манёвр?

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+4
Лобанов Тимур

Какое, по-вашему, время занимает разгон с 60 до 100 км/ч, скажем на Солярисе?

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+1
Лобанов Тимур

Вне населенных пунктах знак устанавливается за 150–300 метров. Где гарантия того, что опасный участок начнется именно через 300 метров, а не 150?

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0

Знак «Скользкая дорога» относится, как правило, к участкам дороги, которые становятся скользкими при сложных метеоусловиях. Судя по картинке метеоусловия отличные: осадков нет, светлое время суток, теплое время года, видимость хорошая. Знаков или разметки, запрещающих обгон нет. В этих обстоятельствах я бы обогнал фуру, потому что через 500 метров обгон уже может быть запрещен или еще какие сюрпризы на неопределенном отрезке. Разумеется, если дело происходит в сложных метеоусловиях, зимой, в темное время суток, ограниченной видимости обгонять я бы не стал.

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+4

По существу.
Взглянув в зеркало заднего вида, вываливаемся на встречку, и не теряя времени и вектора тяги, недолго мудрствуя лукаво, по уверенной траектории совершаем обгон.
Если думать о скользком покрытии, зимой можно об обгоне забыть, а лучше вообще не садиться за руль.

Во избежание недопонимания приведу пояснения
Ве́ктор (лат. vector — везущий, несущий)
Изображаемая отрезком прямой математическая величина, характеризующаяся численным значением и направлением.

Правильный ответ — 1.

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+7

" Если обогнать его что-то мешает, это начинает немного раздражать."

Обычно это вереница, скопившаяся под хвостом грузовика, ни на что не способная в плане обгона.
Назовём её условно, чтоб никому не было обидно — "корейские кроссоверы"

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+2
робот

Правильно: «Немецкие кроссоверы» :)

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-1
Александр

ещё правильнее: «Некачественные прокладки между рулём и сидением»

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-1

Большинство дорог в России узкие. Любой обгон на этих дорогах риск. То есть водителей умышленно ставят в условия повышенной опасности. Водители платят кучу налогов- акцизов- страховок и взамен получают повышенный риск на дорогах. Если ехать за фурами без риска, время в пути увеличится в два раза.

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-1
Лещенко Назар

И вот опять! кто о чём, а вшивый о бане! Ну да ладно, представим, что мы в европе. Итак вопрос: обгонять или нет?

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0
Лещенко Назар

Чем меньше мощность двигателя, тем больший риск для обгона.
У нас на государственном уровне стимулируется сон за рулём, остальное всё причислили к агрессии.
Всем спать!

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0

Забыт вариант ответа «ДА!!! Если дорога неровная и не позволяет обогнать слева, то, как чОткий пОцан, обгоню этот сарай по обочине справа!». )))

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+2
Зимин Влад

можно ещё карман на автобусной остановке использовать

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+1