Школа опытных водителей: успеть завершить обгон

Каждый водитель не раз нагонял на шоссе грузовик с прицепом, который тащится со скоростью 60–70 км/ч. Если обогнать его что-то мешает, это начинает немного раздражать. Представьте такую ситуацию. Вы едете по загородному шоссе, на котором недавно проводился точечный ремонт асфальтового покрытия. Ширина проезжей части — 7 метров. Нагоняете автопоезд, движущийся со скоростью порядка 70 км/ч, и некоторое время следуете за ним. Но вот встречная полоса освободилась, однако перед вами знак 1.15 «Скользкая дорога». Замечу, что дорога бывает скользкой не только зимой.
Как вы будете действовать в сложившейся ситуации? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.