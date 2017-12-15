Сильный боковой ветер: как рулить, чтобы не сдуло с дороги?

Разбираем непростые дорожные ситуации, оказаться в которых может каждый. А как вы поступите исходя из собственного опыта и водительских навыков?

Известно, что ветер в зимнюю пору усиливает ощущение мороза. По расчетам американских ученых, при ветре 10 м/с десятиградусный мороз ощущается как двадцатиградусный. А двадцатиградусный мороз при том же ветре и вовсе воспринимается как —34°C. В салоне автомобиля тепло и уютно, и нам, казалось бы, дела нет до того, что происходит за бортом. Но ветер и здесь готовит неприятные сюрпризы.

Представьте, что вы оказались в следующей ситуации. Мороз. Вьюжит. По асфальту метет поземка. Вы, будучи за рулем синего автомобиля, едете с разрешенной скоростью 90 км/ч по загородной трассе. Дорога пролегает через лесной массив, но вскоре он закончится, и вы окажетесь на открытой местности. Навстречу движется еще один легковой автомобиль. Какие опасности могут вас подстерегать и как вы поступите, чтобы избежать аварийной ситуации? Предлагаем проголосовать за оптимальное, на ваш взгляд, поведение водителя, а все варианты развития событий обсудим на следующей странице.