Chery пожаловалась на Daimler за украденные буквы

Китайские автопроизводители, как известно, несильно заботятся о чужом авторском праве, но если речь об ущемлении собственных интересов — тогда совсем другое дело! Фирма Chery требует запретить германскому концерну Daimler продавать в Китае электромобили под суббрендом EQ.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Chery Automobile, китайская компания подала жалобу в государственный надзорный орган КНР, следящий за надлежащим использованием всевозможных торговых марок. В обращении Chery говорится о том, что она с 2015 года продает в Китае городской электрокар eQ, а грядущие электромобили концерна Daimler будут тоже называться EQ, с той лишь разницей, что в одном случае первая буква строчная, а во втором заглавная. В Chery считают это различие ничтожным и просят китайское правительство защитить их торговую марку от нападок агрессивного немецкого автопроизводителя, то есть запретить последнему использовать бренд EQ на территории Китая.

Что из этого выйдет, можно только гадать, в «Даймлере» ситуацию пока никак не комментируют. Рынок КНР для немецкого концерна очень важен именно с точки зрения роста потребления «электричек», активно стимулируемого китайским правительством. Вполне возможно, что Chery просто хочет стрясти с немцев кругленькую сумму за заветные буковки, и подача жалобы — лишь повод к началу формальных переговоров на эту тему.

Первенца бренда EQ под маркой Mercedes-Benz концерн Daimler представил осенью прошлого года на автосалоне в Париже — прототип представляет собой симбиоз кроссовера, купе и шутинг-брейка, серийным он станет до конца текущего десятилетия. К 2025 году электрическое семейство EQ разрастется до 10 моделей, три из которых будут выпускаться под брендом Smart.

В феврале Chery начала продажи в России компактного кроссовера Tiggo 3, внешне представляющего собой очередную вариацию на тему Тойоты RAV4 второго поколения.

Фото: Daimler