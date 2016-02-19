Опрос ЗР: дороги, которые мы не выбираем

Завершился первый месяц весны, и, как водится, обнажились нажитые за зиму дорожные «болячки». Мы спросили у наших читателей, как они оценивают состояние дорог в своем регионе, и сравнили результаты с теми, что были получены в ходе похожего опроса, проведенного два года назад.

Состоянием дорог в своем регионе после зимы недовольны 83% наших читателей. Для сравнения, в 2014 году таких было 84%. Вряд ли 1% можно считать существенной подвижкой, скорее просто статистической погрешностью опроса.

И это несмотря на то, что Минтранс уделяет состоянию дорог большое внимание и, по статистике ведомства, 71% федеральных дорог уже приведено в нормативное состояние. Впрочем, в министерстве признают, что с региональными трассами дела обстоят хуже — только 42,7% из них соответствуют норме.

Как вы оцениваете состояние дорог в вашем регионе после зимы?

Чтобы улучшить ситуацию, в этом году из бюджета выделят 30 млрд рублей на ремонт трасс в крупных городских агломерациях страны. По словам главы Минтранса Максима Соколова, это стало возможным благодаря поступлениям от системы «Платон». Насколько это улучшит ситуацию с дорогами в регионах, нам еще предстоит убедиться, а пока дадим слово Михаилу Колодочкину, которому есть что сказать про отечественные дороги.

— В опросе меня порадовало отсутствие графы «Отличное». Стало быть, такое вообще никому не могло прийти в голову. Дорог в России не было никогда, если верить классикам, конечно же. А кому же верить? Мой любимый Пушкин предсказал появление хороших дорог через пять веков. Интересно будет посмотреть. Клиффорд Саймак полагал, что дорог в будущем вообще не будет, у него все автомобили не едут по дороге, а летят вдоль нее. Что-то в этом есть.

Хуже дорог у нас только футбол. Потому что нормальные дороги все-таки есть. Кое-где и, как правило, ненадолго, но есть. И поэтому дорожники все-таки лучше футболистов. А когда наши дороги лучше: летом или зимой? Сейчас уже с ходу и не ответить. Точно знаю одно: в пушкинские времена лучше было зимой. Грязи нет, снега полно, а расчищать проезжий тракт при этом не надо. Кто-нибудь видел картину «Крепостные крестьяне расчищают государев тракт»? Я тоже не видел… Саврасов, Коровин, Казанцев, Гермашев, Суриков — ну нигде не видать бородатых мужиков, расчищающих лопатами путь лошадкам.

А сегодня мы запутались. В который раз цивилизация строит нам гримасу. Понастроили автомобилей и дорог, бульдозеров и снегоочистителей. Понавыдумывали мерзких химикатов, которые травят воду и портят ботинки. Понасоздавали организаций, которые всем этим должны пользоваться. В итоге же ездим по омерзительно грязным дорогам на столь же грязных автомобилях, надеясь только на то, что где-то перед нами движется огромный снегоуборщик, сгребающий все мешающее нам куда-то в экологически чистую канаву.

И бурчим: когда же, мол, кончится эта проклятая зима? Чтобы тут же взяться за ремонт дорог, которые еще осенью были вроде бы ничего. Может быть, предложить Илону Маску — пусть понастроит для нас пепелацев, тогда и дороги чинить не потребуется?

Межремонтный срок службы федеральных дорог собираются увеличить до 12 лет по текущему ремонту и до 24 лет — по капитальному.

Из чего делают дорожное покрытие в других странах и какие из новых технологий применимы в России, разбирался наш автор.



Фото: «За рулем»