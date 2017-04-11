Несгибаемая китайская сила: суперкроссовер BYD приедет в Шанхай

Компания BYD обнародовала скетчи нового паркетника. Всего лишь один из бесчисленного кросс-войска армии Поднебесной? Как бы не так!

Типичный китайский паркетник — это передний привод, невеликие габариты и скромный бензиновый мотор, частенько с наддувом. Но BYD производит настоящий уникум по имени Tang 100, хотя внешне он ни дать ни взять клон Lexus RX позапрошлого поколения. Впрочем, техническая начинка «китайца» заставляет забыть об этом безрадостном для адептов аутентичности факте. Гибридная силовая установка включает в себя 2,0-литровую «турбочетверку», развивающую 205 л.с. и 320 Нм, а также два электромотора. Совокупная отдача — 505 л.с. и 820 Нм! С этим «клоном» шутки плохи: разгон до сотни занимает 4,9 с, а если не пытаться изображать из себя гонщика, то на электротяге можно одолеть порядка сотни километров.

Симпатичный автомобиль не скетчах — преемник модели Tang 100. По крайней мере, слухи об этом ходят в китайских СМИ. Технические подробности о нем пока неизвестны. Полагаем, он вряд ли окажется слабее «сотки» и, вероятно, будет предлагаться с несколькими типами силовых установок. На рынке, согласно неофициальной сводке, появится не раньше конца следующего года. Подробности об этом чуде автопрома Поднебесной станут известны на следующей неделе — ждем с нетерпением!

Шанхайскую премьеру отпразднует еще один BYD — минивэн с «намекающим» именем M5. Кстати, семейный извозчик может оказаться шустрым: не исключено, что его гибридный привод выдаст совокупные 300 л.с.

Интригующий концептуальный кроссовер с электрической установкой представит компания NextEV, ранее немало удивившая мир «зеленым» гиперкаром Nio EP9.

Фото: BYD