В Иркутской области КАМАЗ провалился в яму, которую приехал засыпать

В соцсетях появились фотографии рухнувшего в яму КАМАЗа. Провал оказался таким глубоким, что тяжелую технику пришлось вытаскивать уже с помощью экскаватора.

В городе Вихоревке Братского района Иркутской области грузовик угодил в двухметровую яму, которую сам же приехал засыпать.

Почти год назад на пешеходный дорожке, расположенной на местной улице Горького, образовался сначала один провал, потом другой, а спустя некоторое время и третий. Эти ямы буквально прославили город, местные жители их даже прозвали ямами-акселератами.

До ремонта дело все не доходило, опасное место просто оградили бетонными блоками, но в апреле этого года наконец-то решили отремонтировать. Провалы было решено засыпать землей, но приехавший КАМАЗ сам угодил в одну из злополучных ям, глубина которой оказалась около двух метров. В этом месте засорилась канализация, грунт постепенно размывало, пока проблема не достигла катастрофических размеров.

Все завершилось благополучно, грузовик через несколько часов вытащили, недействующий канализационный коллектор промыли, а яму засыплют и утрамбуют. Устранять последствия коммунальной катастрофы будет экскаватор, который специально пригнали из Красноярска.

  • Общероссийский народный фронт недавно сообщил о том, что в Самаре разваливаются дороги, отремонтированные на средства «Платона».
  • Омская лужа тоже прославилась на просторах интернета благодаря фотографу Геннадию Спиридонову, который придумал, как сделать так, чтобы власти наконец-то обратили внимание на проблему.

Фото: Facebook

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Комментарии (3)

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Осторожнее с российскими лужами, это может быть вход в метро!

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«В Иркутской области КАМАЗ провалился в яму, которую приехал засыпать» — это Россия, детка!
"... экскаватор, который специально пригнали из Красноярска" это же 1100 км!!! Представьте себе, экскаватор протащить 1100 км. Всего-то 1,5 локтя по карте — это же Россия, детка! Некоторые европейские государства не имеют такой протяженности, сколько проехал этот несчастный экскаватор. Это что же за }|{0ПА такая, что в радиусе 1000 километров не нашлось подходящего экскаватора??? Хорошо, что с Москвы или Питера не догадались притащить! Я бы на их месте экскаватор из Калининграда выписал, чтобы он через всю страну и еще и по европе прокатился, навел бы там шороху :)

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Азаров Владимир

Ничего удивительного в вызове экскаватора на такое расстояние нет — сколько бабла можно в карман откатить, если как следует приукрасить сложность и специфичность работ в отчёте.

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