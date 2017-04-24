Омские бизнесмены скинулись на ремонт дороги

В промзоне Амурского поселка бизнесмены самостоятельно залатали ямы на дороге, по которой им приходится ездить каждый день. Чиновники качеством ремонта остались недовольны.

40 местных бизнесменов, чьи предприятия располагаются в промзоне Амурского поселка, однажды не выдержали, взяли в руки лопаты, наняли технику и своими силами залатали ямы, по которым изо дня в день приходится ездить как личному автотранспорту, так и грузовой технике. Обошелся этот ремонт в общей сложности в 300 тысяч рублей.

Ремонта дорожного покрытия на улице 22-го Партсъезда местный бизнес добивался уже давно, но чиновники его все откладывали, объясняя тем, что здесь нет жилых домов, поэтому ремонт здесь не первоочередный. Генеральный директор компании «Омскметаллооптторг» Игорь Бабиков говорит, что именно в этом месте расположены предприятия многих налогоплательщиков, деньги власти берут, а на обращения бизнесменов не реагируют, что для них очень обидно.

Мало того, местные СМИ пишут, что теперь активистам может грозить штраф за самоуправство: от 5 тыс. до 300 тыс. рублей.

Директор городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Омска Владимир Казимиров посетовал, что его не пригласили контролировать процесс, ведь собственник дороги — администрация города! Вот и вышло, что качество ремонта — безобразное и продержится этот «сампошив» недолго.

«Фрезировали всего один сантиметр, а по нормативам должно быть не меньше пяти! Ну, сколько продержится — столько продержится», — объяснил чиновник корреспонденту «Комсомольской правды».

Он говорит, что раз бизнесмены все равно собирались потратить деньги, было бы лучше, если бы они сначала обратились в администрацию, им бы выделили грамотного специалиста, который подсказал бы, как все сделать по уму. Тем не менее он выразил благодарность активистам и пообещал, что штрафовать никого не будут, тем более что ремонт этой дороги уже стоит в плане на год.

Качество дорог — одна из самых больных тем в регионах. Так, в Иркутской области под землю «ушел» целый КАМАЗ , который приехал засыпать образовавшиеся промоины. Вытаскивать его пришлось с помощью экскаватора, который специально для этих целей пригнали из Красноярска.



Омская лужа стала объектом «перфоманса»: ее глубина позволила проплыть по ней на байдарке, что с удовольствием зафиксировал местный фотохудожник.

Фото: Youtube