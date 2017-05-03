Покатался и выкинул: в Голландии создали биоразлагаемый автомобиль

Студенты Технического университета Эйндховена разработали машину с кузовом из композитного материала на основе льняного волокна. Уже на следующей неделе дружественный к природе автомобиль выкатится на дороги общего пользования.

Спонсором экологически чистого проекта голландских студентов стала местная компания TomTom, известная во всем мире как один из крупнейших OEM-поставщиков навигационных систем. При этом подчеркивается, что никакого прикладного значения разработка льняного автомобиля не имеет — это всего лишь эксперимент. Задумка, однако, интересная, хотя и не оригинальная: как утверждают молодые инженеры, композит на основе льняных волокон сопоставим по прочности с карбоновым и алюминиевым листом, но на его изготовление требуется примерно в шесть раз меньше энергии. Как только автомобиль отработает свой срок, большинство его состоящих из льняного композита деталей можно будет утилизировать естественным путем, их просто сожрут бактерии.

Студенты уже изготовили тестовый прототип автомобиля и ждут от местных властей разрешения на его испытания на дорогах общего пользования — оно должно быть получено 8 мая. Маленькая двухместная машинка по имени Lina снабжена электрической силовой установкой, но ее технические параметры не сообщаются.

Скорее всего, Lina так и останется опытным образцом, о котором все скоро забудут, но нельзя исключать, что это предвестник нового народного бестселлера, вроде Трабанта времен ГДР, кузовные панели которого, как известно, формовались из отходов хлопкового производства в материал под названием дуропласт. Об экологии тогда, правда, никто не думал, использование растительного компонента было связано с дефицитом стали в послевоенной Германии.

К льняному композиту автопроизводители пока большого интереса не проявляют, зато стараются адаптировать для массового производства куда более дорогой карбон. Так, новое поколение седана Audi A8 получит кузов с большой углепластиковой панелью, установленной за задними сиденьями. В свою очередь, компания Magna представила недавно разработанные для автомобилей Ford углепластиковые подрамники.

Фото: nos.nl