Систему весогабаритного контроля пока не будут объединять с «Платоном»

Минтранс и компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (оператор «Платона») должны были разработать концепцию объединения к сентябрю этого года. Однако дело затянулось, стало известно, что РТИТС отозвала заявку на участие в создании системы грузогабаритного контроля грузовиков.

Оператор «Платона» решил пока не претендовать на участие в системе весогабаритного контроля за грузовиками, об этом «Ведомостям» стало известно от источника после закрытого совещания в Минтрансе, которое состоялось 3 мая. В самой РТИТС подтвердили, что отозвали заявку.

Разговоры о совмещении двух систем ходят уже давно. Автоматическая система весогабаритного контроля была презентована главой Росавтодора в сентябре прошлого года. На посвященной этому пресс-конференции Роман Старовойт говорил, что в течение пяти лет на российских дорогах появится 387 пунктов автоматического контроля. Работает это следующим образом: грузовики, проезжая через специальную рамку, автоматически взвешиваются, и нарушения выявляются тут же без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора. Штрафы за перевес также формируются автоматически. Таких рамок в России уже 25, но большинство из них пока работают в тестовом режиме.

Встал вопрос о развитии этой системы: одно дело 25 пунктов, а другое — более 300. Систему весогабаритного контроля государство может развивать по концессии или на основе «Платона», причем последнее считается предпочтительнее, так как снизит капитальные затраты на 14 млрд руб., до 22,5 млрд. Считается, что из 387 необходимых для контроля рамок 256 можно объединить с «Платоном». В январе РТИТС подала в правительство заявку на концессию, изменив условия капзатрат до 28,9 млрд рублей.

У правительства было два варианта — либо отклонить заявку, либо принять ее полностью или с изменениями, однако она была отозвана самой компанией «РТ-Инвест Транспортные системы». Как пишет издание, есть подозрение, что сделано это скорее по политическим причинам, и заявка может быть снова внесена через некоторое время.

Не секрет, что в России повсеместно нарушаются весогабаритные параметры перевозки грузов. По данным Росавтодора, каждый третий грузовик перегружен в среднем на 30%, а в целом по рынку нарушителями являются практически все грузоперевозчики. Грузоотправители вынуждают их брать лишний груз и писать, что они берут ответственность на себя. Один из вопросов, который обсуждался на встрече грузоперевозчиков с Дмитрием Медведевым 23 марта, как раз и был посвящен наведению порядка в весогабаритном контроле.

Есть и еще одна проблема в автоматическом контроле — бывает, что весы ошибаются. Так, был зафиксирован случай, когда грузовик, ехавший порожняком, получил штраф в 300 тысяч рублей. Данных о проверки работы автоматики в открытом доступе нет, и правомерность штрафа гарантировать никто не может. Поэтому систему, если уж запускать, то после длительного тестирования, иначе может быть столько ошибок, что протесты могут оказаться активнее, чем против «Платона», а накануне выборов это никому не нужно.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил в марте этого года, что будет разработана единая платформа, включающая функции системы весогабаритного контроля и системы взимания платы с большегрузов.

Однако через некоторое время его заместитель Асланбек Ахохов уточнил, что полностью эти две системы совместить на получится. Система весогабаритного контроля требует идеально ровной поверхности, так как состоит не только из видеокамер, но и множества датчиков, вмонтированных в дорожное полотно. «Платон» же с дорожным покрытием не связан, там всю работу осуществляют видеокамеры. Поэтому совместить удастся не более 5–7% устройств.

Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, коснулся темы «Платона». Он считает, что разговор с дальнобойщиками выстроен, вопросы еще остаются, но их можно решать в рабочем порядке, поручения он уже раздал.



Фото: Михаил Почуев/ТАСС