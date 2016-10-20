Не числом, но умением: таинственный суперкар Elextra показался во всей красе

Elextra — это эксклюзивный четырехместный электромобиль, разработанный швейцарской фирмой Classic Factory. Собственного производства она не имеет, поэтому выпуском автомобиля займется опытный партнер из Германии.

Classic Factory основана предпринимателем и дизайнером Робертом Палмом в 2009 году. О своем намерении выпускать электромобили она впервые заявила в феврале нынешнего года, а на этой неделе опубликовала первые полноценные фотографии новинки.

В дизайне можно увидеть некоторые черты Lamborghini, но в техническом плане Elextra вряд ли имеет с итальянскими суперкарами что-либо общее. Оригинальный кузов изготовлен из углепластика, платформа — заимствована, но у кого, пока тайна, производитель лишь скромно сообщает, что она «лучшая в мире», то есть Elextra может на деле оказаться, например, Теслой с новым кузовом.

Заявленная мощность двухмоторной силовой установки — 680 л.с. До 100 км/ч полноприводный суперкар разгоняется за 2,3 с, максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. Емкость АКБ не называется, декларируемый запас хода — 600 км, но рассчитан он не по одной из общепринятых в Европе или США методик, а по лукавому китайскому сценарию, исходя из движения с постоянной скоростью 100 км/ч.

Когда именно начнется производство и сколько будет стоить Elextra, неизвестно, сообщается лишь, что ее выпуском займется некий «мировой лидер в мелкосерийном производстве автомобилей из Штутгарта». Тираж изделия составит всего сто экземпляров.

Elextra интересна тем, что это один из немногих независимых европейских электромобильных проектов, тогда как большинство стартапов в «зеленом» сегменте автопрома сегодня происходят из Китая и США. В мелкосерийной нише Elextra будет конкурировать, например, с фастбеком K-EV, разработанным компаниями Qoros и Koenigsegg.

Китайский электрический суперкар Nio EP9 — еще более эксклюзивная машина, чем Elextra: запланированный тираж — всего 16 экземпляров, при этом у «китайца» уже есть титул «короля Нюрбургринга».

Фото: Classic Factory