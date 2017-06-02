Дорожники нанесли разметку прямо поверх сбитого животного

Эта история скорее грустная, чем смешная. То ли рабочие были до такой степени подшофе, что не заметили препятствие на дороге, то ли дело в излишней принципиальности: им ведь не предоставили для работы идеально ровное дорожное полотно! Как бы там ни было, получилось то, что получилось.

На региональной дороге в Горно-Алтайске дорожники нанесли разметку прямо поверх сбитого кота. Дотошный автомобилист не поленился и заснял это на камеру своего мобильного телефона.

«Что это, извращенное чувство юмора или они просто не осуществляют контроль за своей работой, не осматривают полотно перед и после работы?» — передает слова автора местное издание gorno-altaisk.info.

Из комментариев пользователей:

7614453171: «Белая полоса, в жизни у кота. Была».﻿

Andrey Oleinikov: «Бывает, разметчик едет и под колеса не смотрит﻿».

Klim A: «Так это имеет ритуальный характер же! Раньше вон петухов убивали и хоронили под порогом для привлечения богатства и счастья, а людей в крепостные стены замуровывали — чтобы долго стояли, не поддавались врагу... Очевидно, здесь мы наблюдаем возрождение этого замечательного обычая».﻿

Василий Бережнов: «Ели из-за каждой кошки или суслика процесс разметки останавливать, то до зимы не успеют...﻿».

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Видео: YouTube

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Комментарии (1)

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