Дорожники нанесли разметку прямо поверх сбитого животного

Новый VW Passat Alltrack: темпераментный витамин На улице универсал Фольксваген Пассат всегда будет к месту, хоть при закупках в супермаркете, хоть при поездке во дворец. А на бездорожье? Volkswagen Golf — сравниваем новые версии Вслед за рестайлингом обычного Гольфа настал черед его заряженных модификаций. Некоторые из них требуют подзарядки — если речь идет о плагин-гибриде Golf GTE или полностью электрическом варианте e‑Golf. Другие же, напротив, заряжают сами — ведь невозможно не ощутить прилив воодушевляющей энергии за рулем горячих модификаций GTI и R. Новая Mazda CX-5 — сенсация из Владивостока Такого мы еще не знали: обновление японской модели приходит с востока России!