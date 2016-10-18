Через пень-колоду: «мастер-класс» от дорожных рабочих Екатеринбурга

Проложить дорогу через старый пень — это какой-то кафкианский абсурд. Тем не менее в России встречается и такое.

Курьезную историю с закатанным в асфальт пнем поведало сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». В его редакцию обратился житель города Дмитрий и сообщил о том, что по улице Июльская в районе дома 39 еще с зимы ведутся некие земляные работы, недавно они завершились, и рабочие приступили к укладке асфальта. Однако старый пень, торчащий прямо посередине проезжей части, они не выкорчевали и аккуратно уложили новое покрытие вокруг него. Пень этот тут уже давно, местные водители привыкли его объезжать, однако надеялись, что раз уж коммунальные службы затеяли на данном участке ремонт, то пенек этот наконец-то будет ликвидирован.

Дмитрий обратился в городскую администрацию с жалобой, но там ему так и не смогли ответить, кто именно отвечает за ремонт дороги по адресу улица Июльская, дом 39, и что, вообще-то, для сноса пня требуется специальное разрешение, но пообещали передать информацию «куда следует».

Позже наши коллеги из Е1.RU выяснили, что дорогу с пнем ремонтировал Водоканал, там журналистам, в свою очередь, пообещали, что пень обязательно уберут. Вот только для выполнения этого обещания свежеуложенный асфальт придется вскрыть, а значит, местным жителям предстоит пережить еще один ремонт, который, вероятно, будет оплачен из кошельков екатеринбургских налогоплательщиков…

В Карелии на этой неделе арестовали за взятки начальника Управления автомобильных дорог Алексея Никитина и его зама Игоря Новокшонова.

В Горно-Алтайске дорожники недавно нанесли разметку прямо поверх сбитого животного.

Фото: e1.ru