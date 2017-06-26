Еще 160 «одноглазых» светофоров установят на пешеходных переходах в Москве

Эти устройства хорошо зарекомендовали себя во время эксперимента, проведенного в столице. Поэтому решено увеличить их количество, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Более 160 светодиодных импульсных светофоров установят на нерегулируемых пешеходных переходах в Москве. Это устройство с одним сигналом — мигающим желтым, оно подает водителям сигнал, что на дорогу внезапно могут выйти люди. Устройства нацелены исключительно на автомобилистов, за счет дополнительного привлечения внимания водители смогут заранее сконцентрироваться перед нерегулируемым пешеходным переходом и снизить скорость движения, объясняют в ЦОДД.

Светофоры поддаются регулировке — их яркость можно менять: в темное время суток делать ярче. Такие устройства устанавливают на улицах, где нет большого потока автомобилей и не требуется иного регулирования движения транспорта и пешеходов. Адреса, по которым установят такие светофоры, можно найти по ссылке. Обязательное условие — установка над знаком «Пешеходный переход».

  • Также сообщается, что эксперимент по подсветке опор светофоров, когда цвет их меняется в зависимости от сигнала светофора, был признан удачным. «За рулем.РФ» писал об этом в начале 2017 года. До конца года планируют установить еще 54 таких сооружения.
  • Недавно депутаты поставили вопрос об увеличении штрафов для тех пешеходов (касается регулируемых «зебр»), которые нарушают правила и перебегают на красный. Сейчас максимальный штраф для пеших граждан за нарушения правил дорожного движения составляет 500 рублей, на сколько его планируется повысить, пока неясно.
  • В ноябре прошлого года ГИБДД совместно с «Движением безопасности» запустила социальную кампанию, призванную усилить безопасность на пешеходных переходах. Героями симпатичных видеороликов стали Светка, мама и водитель грузовика. Озвучивал видеоряд замечательный артист Михаил Боярский.

Фото: mos.ru

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Комментарии (5)

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Тот кто знака «Пешеходный переход» не видит, тот и светофор этот не увидит. Это все равно что начать все знаки в двойном либо тройном экземпляре ставить! Какой толк-то?

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А поставить нормальные кнопочные ума не хватило? Толку от этих мигающих жёлтых, особенно ночью, как от козла молока.

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Зимин Влад

Толк в том, что обращают дополнительное внимание.
Насчёт кнопочных, многократно наблюдал, как народ стоит на красный, ждёт и не соображает, что надо кнопку нажать для перехода. Пока сам не нажмешь). В итоге все такие светофоры моего города переключили на режим.

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Steel Angel

На постоянно мигающие жёлтые светофоры местные водители обращают внимание только первую неделю-две, потом даже не притормаживают.
У нас кнопочные светофоры из-за таких «вумных» пешеходов переключили на обычный режим с очень долгой паузой между зелёным для перехода дороги. Нет мозгов нажать кнопку, не говоря уже про то, чтобы не ломать её — стой и жди.

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«их яркость можно менять: в темное время суток делать ярче» а может всё таки в светлое время суток их нужно делать ярче?

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