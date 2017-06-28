Трещины на дорогах будут заклеивать битумными лентами

В Росавтодоре рассказали, каким образом удастся увеличить срок службы дорожных покрытий.

Новая разработка российских нефтепереработчиков позволит сократить стоимость ремонтных работ, а также увеличит сроки службы обновленных покрытий дорог, сообщает Федеральное дорожное агентство. С помощью специальных стыковочных битумных лент трещины на дорожном покрытии можно будет чинить в четыре раза быстрее. Новую технологию уже испытали на экспериментальных участках федеральных трасс Алтая.

Вопросы применения современных битумных и битумопроизводных продуктов в дорожном строительстве обсуждали на встрече главы Росавтодора Романа Старовойта с сотрудниками Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти».

Наряду с полимерными лентами отечественные нефтепереработчики представили ассортимент новейших битумопроизводных материалов, аэродромных мастик и герметиков, а также абсолютно новый продукт — защитно-восстановительный состав для укрепления дорожных покрытий и повышения их устойчивости к нагрузкам. Увеличить межремонтные сроки службы дорожных покрытий до 12 лет помогут также новые рецептуры асфальтобетонных смесей. Кроме того, «Газпромнефть — Битумные материалы» освоил выпуск долговечных битумов по новому ГОСТу — 33133–2014. Помимо новых материалов сотрудники завода похвастались и новой упаковкой для хранения и перевозки битумной продукции — «Кловертейнер». Она позволит надолго сохранять качество битумных материалов при их поставках в отдаленные уголки России.

Роман Старовойт отметил, что применение современных материалов не только продлит жизнь дорогам, но и повысит комфорт водителей, которым не придется ежегодно страдать в пробках от перекрытия улиц и трасс во время ремонта.

Не ранее как вчера мы писали о том, что из-за введения платы за проезд по федеральным трассам дальнобойщики на тяжелых фурах стараются использовать пока еще бесплатные региональные дороги. Однако они не рассчитаны на такую нагрузку и быстро выходят из строя, а денег на ремонт дорог у местных властей, как правило, не хватает. С этой проблемой уже столкнулись в Зауралье.

Россия со 2 июня перешла на новые межремонтные сроки эксплуатации федеральных автомобильных дорог. То есть косметический ремонт будут производить через 12 лет после строительства трассы, а капитальный — через 24 года. Это касается дорог с новым современным покрытием, устойчивым к разрушениям.



Фото: Росавтодор