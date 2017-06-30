Делаем дороги как делаем детей — в Екатеринбурге не оценили шутку рабочих

В начале июня житель Екатеринбурга запечатлел на видео, как рабочие укладывают асфальт во время дождя. В ответ на замечание сознательного гражданина дорожники сравнили свою работу с зачатием ребенка…

Видеорепортаж Вячеслава Башкова с улицы Бебеля о том, как остроумные дорожные рабочие кладут асфальт во время дождя, опубликовало на своем youtube—канале сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». В нем происходит следующий диалог (процитируем, так как качество записи неважное):

— А что в дождь ремонтируете? — спрашивает рабочих горожанин.
— Когда мы работать начали, дождя не было, — отвечает один из работников.
— А прогноз не видели?
— А кто нам говорил…
— Переделывать же придется.
— Почему?
— Потому что в дождь…
— Когда ребенка делают в дождь, его разве переделывают?

Наши екатеринбургские коллеги отправили видеозапись в Водоканал, который отвечает за ремонтные работы на данном участке, и получили такой ответ:

«Правила благоустройства территории муниципального образования города Екатеринбург (пункт 77) допускают укладку асфальтобетонных покрытий в случаях, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ, не только в сухую погоду. Этот же пункт допускает укладывать смеси, приготовленные с использованием битумных эмульсий, на влажную поверхность. Водоканал несет гарантийную ответственность за выполнение этих работ в течение двух лет».

Автор видеоролика, в свою очередь, пожаловался на рабочих в администрацию Верх-Исетского района, оттуда вчера пришел официальный ответ:

«Учитывая, что дорожные работы выполнены некачественно, акт приемки восстановленных элементов благоустройства администрацией не подписан».

Стало быть, отремонтированный участок Водоканалу все-таки придется переделывать. Как говорится, лишь бы не было дождя…

  • В начале июня в Екатеринбурге произошла еще одна курьезная история: на одной из улиц рабочие закатали в асфальт старый пень. Эту «инновационную процедуру» также курировал Водоканал.

Фото, видео: e1.ru

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Комментарии (6)

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А что, в Канаде можно в дождь асфальт ремонтировать, а у нас нельзя?
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0

В Екатеринбурге дорожники вообще беспредельщики.

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0

«Делаем дороги как делаем детей» — @бмся одним словом...
Как их родители делали детей теперь видно по их выросшим детям.

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+1
Слава

Что по вашему случится если рабочий откажется работать,мотивируя это погодными условиями?Завтра же он окажется безработным и кто будет кормить его детей?

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0
А Алексей

А что по вашему случится с работником супермаркета если он откажется переклеивать этикетке на просрочке? А что случится с водителем если он откажется вести перегруженный неисправный грузовик, да еще потребует соблюдения режима труда и отдыха? А что случится с сотрудником офиса экспресс-кредитования если он начнет честно и подробно рассказывать своим клиентам обо всех подводных камнях и будет заставлять их читать мелкий шрифт в кредитном договоре вместо того чтобы ездить по ушам и выполнять любой ценой план?
При желании так можно оправдать, что угодно. Любой идиотизм.

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Слава

Кто ж в такую погоду е....?

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