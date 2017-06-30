В начале июня житель Екатеринбурга запечатлел на видео, как рабочие укладывают асфальт во время дождя. В ответ на замечание сознательного гражданина дорожники сравнили свою работу с зачатием ребенка…

Видеорепортаж Вячеслава Башкова с улицы Бебеля о том, как остроумные дорожные рабочие кладут асфальт во время дождя, опубликовало на своем youtube—канале сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». В нем происходит следующий диалог (процитируем, так как качество записи неважное):

— А что в дождь ремонтируете? — спрашивает рабочих горожанин.

— Когда мы работать начали, дождя не было, — отвечает один из работников.

— А прогноз не видели?

— А кто нам говорил…

— Переделывать же придется.

— Почему?

— Потому что в дождь…

— Когда ребенка делают в дождь, его разве переделывают?

Наши екатеринбургские коллеги отправили видеозапись в Водоканал, который отвечает за ремонтные работы на данном участке, и получили такой ответ:

«Правила благоустройства территории муниципального образования города Екатеринбург (пункт 77) допускают укладку асфальтобетонных покрытий в случаях, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ, не только в сухую погоду. Этот же пункт допускает укладывать смеси, приготовленные с использованием битумных эмульсий, на влажную поверхность. Водоканал несет гарантийную ответственность за выполнение этих работ в течение двух лет».

Автор видеоролика, в свою очередь, пожаловался на рабочих в администрацию Верх-Исетского района, оттуда вчера пришел официальный ответ:

«Учитывая, что дорожные работы выполнены некачественно, акт приемки восстановленных элементов благоустройства администрацией не подписан».

Стало быть, отремонтированный участок Водоканалу все-таки придется переделывать. Как говорится, лишь бы не было дождя…

В начале июня в Екатеринбурге произошла еще одна курьезная история: на одной из улиц рабочие закатали в асфальт старый пень. Эту «инновационную процедуру» также курировал Водоканал.

Фото, видео: e1.ru