Видеорепортаж Вячеслава Башкова с улицы Бебеля о том, как остроумные дорожные рабочие кладут асфальт во время дождя, опубликовало на своем youtube—канале сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». В нем происходит следующий диалог (процитируем, так как качество записи неважное):
— А что в дождь ремонтируете? — спрашивает рабочих горожанин.
— Когда мы работать начали, дождя не было, — отвечает один из работников.
— А прогноз не видели?
— А кто нам говорил…
— Переделывать же придется.
— Почему?
— Потому что в дождь…
— Когда ребенка делают в дождь, его разве переделывают?
Наши екатеринбургские коллеги отправили видеозапись в Водоканал, который отвечает за ремонтные работы на данном участке, и получили такой ответ:
«Правила благоустройства территории муниципального образования города Екатеринбург (пункт 77) допускают укладку асфальтобетонных покрытий в случаях, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ, не только в сухую погоду. Этот же пункт допускает укладывать смеси, приготовленные с использованием битумных эмульсий, на влажную поверхность. Водоканал несет гарантийную ответственность за выполнение этих работ в течение двух лет».
Автор видеоролика, в свою очередь, пожаловался на рабочих в администрацию Верх-Исетского района, оттуда вчера пришел официальный ответ:
«Учитывая, что дорожные работы выполнены некачественно, акт приемки восстановленных элементов благоустройства администрацией не подписан».
Стало быть, отремонтированный участок Водоканалу все-таки придется переделывать. Как говорится, лишь бы не было дождя…
- В начале июня в Екатеринбурге произошла еще одна курьезная история: на одной из улиц рабочие закатали в асфальт старый пень. Эту «инновационную процедуру» также курировал Водоканал.
Фото, видео: e1.ru