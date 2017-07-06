Московские власти массово сносят незаконные шлагбаумы

ГИБДД сообщает, что за этот год демонтировано уже около 100 таких ограждений.

После того, как в Москве как раковая опухоль стали распространяться платные парковки, причем не всегда в оправданных местах, москвичи стали защищать свои придомовые территории от «захвата» пришлых автомобилистов. Во дворах начали появляться заграждения, а столичные власти даже поддержали это начинание, субсидируя часть потраченных на установку шлагбаума средств. Так, цена ограждения колеблется от 70 тыс. до 120 тыс. руб., а 50 тыс. рублей из этой суммы возмещает мэрия, пишет «Коммерсант».

Однако, чтобы установить шлагбаум, нужно получить согласие 51% жителей, но не все они поддерживают такое обновление дворов. Шлагбаумы затрудняют въезд такси, скорой помощи, да и машиномест после их установки больше не становится.

Сто ограждений, которые были демонтированы, не соответствовали требованию свободного въезда во двор машин полиции, скорой помощи и других служб. Часть из шлагбаумов была незарегистрированным самостроем. Кроме того, председатели ЖСК стали незаконно использовать шлагбаумы как карательный метод: есть задолженость по ЖКУ — твоей машине перекрывают въезд.

После установки шлагбаумов жителям-автовладельцам приходится платить за их обслуживание, поэтому теперь при покупке квартир появилось новое пожелание — чтобы на придомовой территории не было шлагбаумов. Будущие владельцы не хотят переплачивать.

Между тем в зону платных парковок входит уже 37% территории Москвы, и похоже, доля эта стремится стать стопроцентной. Соответственно, и количество шлагбаумов в городе будет только расти.



С начала введения платных парковок они пополнили столичную казну на 12,6 млрд рублей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС