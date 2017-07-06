Московские власти массово сносят незаконные шлагбаумы

ГИБДД сообщает, что за этот год демонтировано уже около 100 таких ограждений.

После того, как в Москве как раковая опухоль стали распространяться платные парковки, причем не всегда в оправданных местах, москвичи стали защищать свои придомовые территории от «захвата» пришлых автомобилистов. Во дворах начали появляться заграждения, а столичные власти даже поддержали это начинание, субсидируя часть потраченных на установку шлагбаума средств. Так, цена ограждения колеблется от 70 тыс. до 120 тыс. руб., а 50 тыс. рублей из этой суммы возмещает мэрия, пишет «Коммерсант».

Однако, чтобы установить шлагбаум, нужно получить согласие 51% жителей, но не все они поддерживают такое обновление дворов. Шлагбаумы затрудняют въезд такси, скорой помощи, да и машиномест после их установки больше не становится.

Сто ограждений, которые были демонтированы, не соответствовали требованию свободного въезда во двор машин полиции, скорой помощи и других служб. Часть из шлагбаумов была незарегистрированным самостроем. Кроме того, председатели ЖСК стали незаконно использовать шлагбаумы как карательный метод: есть задолженость по ЖКУ — твоей машине перекрывают въезд.

После установки шлагбаумов жителям-автовладельцам приходится платить за их обслуживание, поэтому теперь при покупке квартир появилось новое пожелание — чтобы на придомовой территории не было шлагбаумов. Будущие владельцы не хотят переплачивать.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Комментарии (3)

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Разрешить «ракушки», брать деньги за их регистрацию, заставить людей купить вместо них «пеналы» (для эстетики), снести пеналы и выудить у людей деньги на обустройство «арбузятников», запретить их и поманить людей местами на оборудованных за их же счет стоянках с заборчиками сделанными «правильными» организациями по рекомендованным шаблона, вынудить людей раскошелиться на шлагбаумы, поманив подачкой и теперь снести их... «Эта музыка будет вечной»

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+1

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Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

798фвы7фы9ыф

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-2
Фроллова Мария

А модерации на сайте нет? Вот от такого барахла.

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+2