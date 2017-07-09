Европейские власти нынче озабочены тем, как бы поскорее ради борьбы с глобальным потеплением запретить автомобили с ДВС. На смену им должны прийти электромобили, но их надо где-то заряжать. Туринская дизайн-студия Camal саркастически предлагает делать это с помощью лошадей!

Полтора века назад мэры европейских городов думали не о глобальном потеплении, а о том, как не утонуть в навозе — стремительный рост городского населения привел к появлению на улицах критической массы лошадей. В конце ХIХ века был изобретен автомобиль, он вытеснил конные экипажи, на улицах стало чисто, но еще спустя сто лет выяснилось, что и автомобиль плох — его двигатель внутреннего сгорания, видите ли, греет планету углекислым газом, от этого в ней происходят необратимые изменения, поэтому ДВС надо запретить и всем пересесть на электромобили. Получать энергию для них предлагается с помощью возобновляемых источников энергии: ветряков, солнечных электростанций, приливов и отливов, есть даже проекты по генерированию тока из картофеля, банановой кожуры и прочих пищевых отходов.

Специалисты итальянской дизайн-студии Camal занимаются разработкой транспортных средств уровня лакшери, и им возиться с объедками как-то не комильфо. Вот лошади — другое дело, лошади — животные благородные, скачки и выездки — это теперь развлечение, как правило, очень богатых людей, им и адресован гибридный конно-электрический экипаж Camal Viva, представленный на этой неделе в виде компьютерных рисунков.

Повозка имеет 7 м в длину, 2,5 м в ширину и 2 м в высоту, в каплевидной кабине на анатомических креслах располагаются визави четыре пассажира. На земную твердь Viva опирается тремя колесами. Два передних — традиционные, они соединены с электромотором, третье — заднее колесо — шаровидное, рулевое, называется Goodyear Eagle-360, его американская шинная фирма представила в прошлом году.

Лошади, как уже было сказано выше, нужны для зарядки АКБ: они тянут футуристическую коляску, колеса вращают переключенный в режим генератора электромотор, и он вырабатывает ток. Если дорога пошла в гору, то электромотор может помочь лошадкам тащить повозку, а когда животные совсем устанут, их предлагается отправлять на заслуженный отдых в специальные «парковочные зоны» и дальше Viva продолжит путь самостоятельно в беспилотном режиме. Каким образом искусственный интеллект будет выполнять функцию кучера и управлять лошадьми, разработчики не рассказали. Не сообщается также, когда именно первые серийные экипажи Viva выкатятся под стук копыт на улицы городов.

Ателье Camal основано в 2008 году бывшим дизайнером Bertone, Fiat и Ferrari Алессандро Каморали. В конце 2015 года туринская фирма представила проект гибридного суперкара Camal Ramusa на базе Bugatti EB110, но пока так и не смогла запустить его в серийное производство.

Фото: Camal Studio