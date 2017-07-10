Крым становится ближе: на Керченском мосту уложены первые 200 метров асфальта

Правда, пока это лишь нижний слой асфальтобетона, всего их планируется два (на отдельных участках будет и трехслойное покрытие). Финишный слой появится тогда, когда будет готова вся конструкция.

Началась работа по укладке полимерасфальтобетона на Керченском мосту. Он уложен на четырех пролетах моста — это 200 метров покрытия толщиной шесть сантиметров, для создания которого ушло около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Это нижнее покрытие: на автодорожном пролете сверху железобетонной плиты толщиной 200 мм уложена гидроизоляция (5,5 мм), поверх нее кладется нижний слой полимерасфальтобетона (60 мм), состоящий из щебня, песка, активированного минерального порошка и полимерно-битумного связующего. И только потом будет уложен финишный слой (50 мм) — из щебня, песка, минерального порошка и стабилизирующей добавки.

Двухслойное дорожное покрытие толщиной 11 см будет уложено по всей длине моста, за исключением сопряжения по берегам Керченского пролива, где покрытие будет трехслойным. Строители заявляют, что состав смеси и ее высокая плотность гарантируют прочность покрытия, его долговечность и водостойкость.

До того, как «лечь» на дорогу, пробные образцы асфальтобетона тестировали на устойчивость к колееобразованию и усталостную прочность, то есть способность материала не разрушаться с течением времени под действием нагрузок.

Недалеко от моста, на Таманском полуострове работает мобильный комплекс для приготовления смесей асфальтобетона. Он состоит из установки по приготовлению асфальтобетона мощностью 240 тонн в час, комплекса для сортировки и дробления щебня, а также оборудования для производства полимер-битумного связующего. Такой же комплекс будет создан и на керченском берегу.

  • Недавно в районе строительства спецслужбы провели антитеррористическую тренировку, чтобы понять, насколько защищено строение от злоумышленников. Силовики отрапортовали, что предусмотрели практически все возможные варианты нападения как с моря, так и с воздуха и берега.
  • Стоимость моста оценивается в 227,992 млрд рублей и пересматривать ее не будут. Сооружение очень сложное, многие работы делаются впервые.
  • Во время подводных раскопок в районе Керченского моста был найден фрагмент древнегреческой скульптуры, терракотовая голова божества. Из находок в районе строительства уже составлена целая экспозиция в Восточно-Крымском музее-заповеднике.

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

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Комментарии (11)

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-1

Надо бы Крым соединить с Аляской, чтобы Иваны своё родство помнили и не забывали.

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0

Как бы отдельные тела здесь не хрюкали, а мост строится и будет построен качественно и в срок, на века.

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+7

Ура.

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+10

...и по старой-доброй традиции этот асфальт сойдет вместе со срегом, а то и просто смоется дождем...

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-24
Каплан Илья

Если бы ты был так же богат как и глуп, то давно бы жил в Монако!)

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+8
Каплан Илья

Есть одна хорошая пословица: «У зависти на все большие глаза.» Ваши постоянные колики от новостей про этот мост, так заметны, Каплан...

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+3
Каплан Илья

А если не сойдёт, пятак свой готов разбить об этот мост? )))

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+6
Каплан Илья

это трасса, на трассах он держится

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0
Каплан Илья

каплан должен сойти... не важно со снегом или дождем... надо меняться илья...

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+8
Egos Alex

Упоротую кастрюлю не перелудить :-)

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+8