В регионах приведут в порядок до 85% дорог

В 2017 году в нормативное состояние приведут более 4 тыс. км дорог в 36 регионах России, сообщил первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих.

Всего к 2025 году будут соответствовать нормам около 50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения, сообщил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих. Таким образом, 85% дорог городских агломераций будут в удовлетворительном состоянии, это улучшение почувствуют проживающие там 19 млн человек.

Только в этом году отремонтируют более 4 тыс. км региональных трасс, устранят более тысячи аварийно опасных мест, установят 1600 светофоров и 25 тыс. дорожных знаков. На эти цели государство выделило 65 млрд рублей.

Следить за выполнением работ в режиме реального времени будут с помощью новой системы «Эталон». Уже сейчас понятно, что активно ремонтируются дороги в Астраханской, Казанской, Кемеровской, Набережночелнинской, Ростовской, Хабаровской и Ульяновской областях, а 16 агломерациям стоит активнее включаться в работу.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Комментарии (1)

Ага, приведут в порядок. В Перми построили автомагистраль так, что Ее размыло через пол года. Даже не удосужились посмотреть какой длины мост на старой дороге. Построили новую магистраль и для речки вкопали трубу под дорогой. В ту пятницу смыло и трубу и дорогу.

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