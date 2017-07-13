Трактористы из Конакова заработали на музыкальном фестивале по 500 тысяч рублей

Недалеко от этого города прошел фестиваль «Нашествие-2017». Во время его проведения не на шутку разгулялась стихия, в результате подъезды к площадке, где проводился фестиваль, так размыло, что выбраться легковым автомобилям можно было только с помощью тракторов. Однако за ними еще приходилось стоять в очереди.

Сами жители Конакова говорят, что их трактористы не рвачи, автомобилисты сами были готовы платить за эвакуацию, чтобы не ждать бесплатную помощь МЧС. Как бы там ни было, но местные трактористы с удовольствием подсчитывают выручку, таких денег они отродясь не видели. Отдельные уникумы в ночь с субботы на воскресенье ухитрились заработать от 300 до 500 тысяч рублей, передает слова очевидца информационное агентство НСН.

Организаторы фестиваля тоже не сидели сложа руки и пытались помочь участникам — строили деревянные настилы, засыпали труднопроходимые участки щебнем и даже задействовали технику МЧС, но этого все равно было недостаточно. Спрос рождает предложение — местные трактористы воспользовались ситуацией, и тут быстро установились рыночные цены. На фермах они получают по 15–20 тысяч рублей, а тут за три дня «годовую зарплату отбили», восхищается сельский житель.

Сами зрители потом тоже делились в соцсетях своими впечатлениями. Так, многие выкладывали в Instagramm снимки огромных очередей с вопросом: «Угадайте, за чем очередь?» и потом сами же и отвечали. Стоять пришлось за тракторами, которые вызволяли легковые автомобили из грязевого плена. И возмущались расценками — 3–5 тыс. рублей, а в отдельных случаях доходило и до 15 тыс. рублей.

Рок-фестиваль «Нашествие» прошел в Тверской области с 7 по 9 июля. Послушать выступление 95 музыкальных коллективов приехали более 200 тысяч зрителей, многие добирались до места на личных автомобилях.

Недавно активисты ОНФ составили шуточный рейтинг регионов, которые задействовали в ремонте дорог самые необычные материалы. В ход шло все, что попадалось под руку.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС