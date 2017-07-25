Новые светофоры оставили полквартала без сна

В Новосибирске на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева недавно установили новые светодиодные светофоры со звуковым сигналом для слабовидящих пешеходов. Гудки, однако, оказались настолько громкими, что жители близлежащих домов теперь буквально сходят с ума.

Как сообщает информационное сетевое издание «НГС.НОВОСТИ», новые светофоры в Новосибирске устанавливают в рамках программы благоустройства «Безопасные и качественные дороги», в нее попал в том числе указанный выше перекресток. Как только на нем заработали новые светофоры, жители близлежащих домов потеряли сон. Новосибирские коллеги цитируют слова гражданина, проживающего в доме 77 по Красному проспекту:

«Если звук не исчезнет, я сам вобью гвозди в эти динамики, и пусть подают в суд. Круглые сутки слушать это нет больше никаких сил. Достаточно постоять рядом с этим светофором 5 минут — уже голова разболится. Проблема не только в том, что очень громко, но еще и монотонно. Три дня работают эти светофорные объекты, и три дня жизни нет, причем слышно и с закрытыми окнами».

Журналисты новосибирского издания передали жалобу жильца в специализированное монтажно-эксплуатационное управление (СМЭУ), отвечающее за эксплуатацию светофоров. Там заявили, что все установленные на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева светофоры соответствуют ГОСТу, однако, раз местные жители недовольны, то громкость звукового сигнала на новой технике в ближайшее время будет уменьшена.

Этим летом досталось и новосибирским автовладельцам: некая народная мстительница стала пачкать припаркованные на газоне по улице Белинского машины, причем однажды местные жители застукали ее на месте преступления.

Фото, видео: ngs.ru