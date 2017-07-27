В августе Тверскую улицу в Москве опять перекроют

С 5 по 7 августа главную улицу столицы вновь закроют для движения автомобилей — на ней будут укладывать асфальт в рамках программы благоустройства «Моя улица». Таким образом, реконструкция Тверской входит в финальную стадию.

Напомним, что сейчас в Москве реализуется второй этап реконструкции Терской — первый был завершен еще в прошлом году. В рамках второго этапа Тверскую (от Пушкинской площади до Триумфальной), 1-ю Тверскую-Ямскую улицу и площадь Тверская Застава уже дважды перекрывали в июле — тогда это было необходимо для прокладки кабельной канализации, теперь же будут делать непосредственно дорогу — укладывать асфальт.

Как сообщает официальный сайт московской мэрии, ограничение движения необходимо, чтобы произвести укладку единым бесшовным ковром, благодаря чему покрытие получится максимально ровным и прослужит дольше. Чтобы успеть за выходные закатать асфальтом весь участок от Пушкинской площади до Белорусского вокзала, строительная фирма-подрядчик задействует 450 единиц техники и более 340 человек.

Разметку планируется нанести через 10–14 дней после укладки асфальта — пауза необходима, чтобы с поверхности сошла тонкая пленка битума, не дающая как следует приклеиться к ней пластику.

Помимо Тверской, 1-й Тверской-Ямской улиц и площади Тверская Застава с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа будут закрыты для движения семь переулков, примыкающих к участку проведения работ: Благовещенский, Мамоновский, Малый Палашевский, Старопименовский, Дегтярный, Настасьинский и Большой Путинковский. В районе Тверской Заставы нельзя будет проехать от Лесной улицы до Бутырского Вала, от 2-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской. Также перекроют часть Ленинградского проспекта от Тверской Заставы до Третьего транспортного кольца, но движение по дублерам останется открытым.

В Москве сейчас проходит реконструкция всего Садового кольца — движение не перекрывают, но пробки стали невыносимыми, что спровоцировало на громкое публичное высказывание актера и автолюбителя Гошу Куценко.

В июне Федеральная антимонопольная служба опубликовала результаты проверки закупок в рамках столичной программы по благоустройству «Моя улица»: ведомство выявило нарушения более чем на 4 млрд рублей.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС