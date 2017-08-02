Расчетный запас хода московских электробусов — всего 35 км

Такая цифра приводится в техническом задании, опубликованном на сайте Департамента транспорта города Москвы, при условии, что в электробусе работает климат-контроль, а средняя скорость движения составляет 24 км/ч.

Напомним, что столичные власти намерены в течение трех лет перевести весь наземный транспорт на электротягу. До конца нынешнего года будет объявлен конкурс на поставку первых 300 электробусов российской сборки, срок службы каждого из них должен составить не менее 15 лет, сообщает официальный сайт столичного Дептранса. Там же опубликовано техническое задание на планируемые к закупке машины, которое, правда, еще будет дорабатываться с учетом мнения экспертов и жителей города.

В текущем виде ТЗ гласит, что московский электробус должен работать при температурах от —40 до +40 градусов Цельсия, иметь длину не менее 11,5 м и вмещать не менее 85 человек. В салоне для комфорта пассажиров предусмотрена система климат-контроля и USB-зарядки для гаджетов.

Наибольший интерес, однако, представляют показатели запаса хода — ключевые для любого электромобиля. Максимальный пробег со средней скоростью 12 км/ч и с выключенным климат-контролем должен составить 50 км, а при скорости 24 км/ч и с работающей печкой — всего 35 км. В принципе, этого достаточно для большинства маршрутов, заряжать электробусы планируется в парках и на конечных станциях, в том числе с помощью мощных терминалов быстрой зарядки.

При холодной погоде (ниже +5 градусов Цельсия) отапливать салон предлагается с помощью вспомогательного дизельного отопителя, а в виде опции на электробусы будет ставиться 20-киловаттный дизель-генератор, отвечающий экологическим нормам Евро-3, то есть в зимнее время электробус будет дымить... Дизельный отопитель также допускается использовать для обеспечения оптимального терморежима тяговых АКБ.

Для отопления троллейбусов зимой такие сложности не нужны. Тем не менее «рогатые» потихоньку исчезают с улиц Москвы, новый подвижной состав не закупается, вместо изношенного на троллейбусные линии сейчас выпускают дизельные автобусы, которые со временем сменят электробусы. Приживутся ли?

  • Какие именно модели электробусов закупят столичные власти, пока неизвестно: среди претендентов финский Linkker 12+, отечественные КАМАЗ и ГАЗ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Комментарии (8)

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Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую! ссылкассылка

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0

«Другое дело, что в ТЗ не указано, при каких погодных условиях должен быть гарантирован требуемый запас хода — ясно, что при —40 и при +15 реальный пробег на одной зарядке будет разным. Непонятно также, что делать, если зимой электробус увязнет в пробке с работающей печкой — отключать отопление и морозить пассажиров, чтобы не остаться без энергии?»
На первый вопрос ответ там есть. Да и на второй тоже.

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+3
Грипал Петя

Да, Вы правы, я добавил. Спасибо за внимательность.

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0

А ещё я могу на  любые деньги поспорить, что в ближайшие годы никаких электробусов в Москве не появится. Деньги распилят, а потом скажут, что не получилось. «Ну не шмогла я не шмогла»... А так хотелось.....

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+2

не подходят что-ли ?

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+3

Очередной идиотизм московского правительства. Нас уже трудно чем то удивить. Это же нормально нарисовать выделеные полосы где ещё нет транспорта или поменять новые бордюры на ещё более новые, или раскопать только что отремонтированную Тверскую для укладки проводов под землю (а осенью об этом ещё не думали?) Вперёд! К победе капитализма!

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+4

Да вполне нормальный запас хода для городского тр-та, если планируется их заряжать на конечных станциях. Опять же это здорово сократит стоимость электробусов.

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-1
DDD

А кто сказал, что это сократит стоимость? )))

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+3