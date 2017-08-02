Такая цифра приводится в техническом задании, опубликованном на сайте Департамента транспорта города Москвы, при условии, что в электробусе работает климат-контроль, а средняя скорость движения составляет 24 км/ч.

Напомним, что столичные власти намерены в течение трех лет перевести весь наземный транспорт на электротягу. До конца нынешнего года будет объявлен конкурс на поставку первых 300 электробусов российской сборки, срок службы каждого из них должен составить не менее 15 лет, сообщает официальный сайт столичного Дептранса. Там же опубликовано техническое задание на планируемые к закупке машины, которое, правда, еще будет дорабатываться с учетом мнения экспертов и жителей города.

В текущем виде ТЗ гласит, что московский электробус должен работать при температурах от —40 до +40 градусов Цельсия, иметь длину не менее 11,5 м и вмещать не менее 85 человек. В салоне для комфорта пассажиров предусмотрена система климат-контроля и USB-зарядки для гаджетов.

Наибольший интерес, однако, представляют показатели запаса хода — ключевые для любого электромобиля. Максимальный пробег со средней скоростью 12 км/ч и с выключенным климат-контролем должен составить 50 км, а при скорости 24 км/ч и с работающей печкой — всего 35 км. В принципе, этого достаточно для большинства маршрутов, заряжать электробусы планируется в парках и на конечных станциях, в том числе с помощью мощных терминалов быстрой зарядки.

При холодной погоде (ниже +5 градусов Цельсия) отапливать салон предлагается с помощью вспомогательного дизельного отопителя, а в виде опции на электробусы будет ставиться 20-киловаттный дизель-генератор, отвечающий экологическим нормам Евро-3, то есть в зимнее время электробус будет дымить... Дизельный отопитель также допускается использовать для обеспечения оптимального терморежима тяговых АКБ.

Для отопления троллейбусов зимой такие сложности не нужны. Тем не менее «рогатые» потихоньку исчезают с улиц Москвы, новый подвижной состав не закупается, вместо изношенного на троллейбусные линии сейчас выпускают дизельные автобусы, которые со временем сменят электробусы. Приживутся ли?

Какие именно модели электробусов закупят столичные власти, пока неизвестно: среди претендентов финский Linkker 12+, отечественные КАМАЗ и ГАЗ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС