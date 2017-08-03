Автомобили с ДВС не будут пускать на курорты (и в мегаполисы)

В Правительстве России приступили к созданию мер господдержки развития электротранспорта. Проработать эти меры поручил еще 21 июля премьер-министр Дмитрий Медведев. Ряд предложений по стимулированию спроса на электромобили внес глава КАМАЗа Сергей Когогин.

На последнем совещании по электромобилям и беспилотному автотранспорту Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что за границей электромобилей больше, чем у нас, а в целом в январе — марте текущего года мировой объем продаж таких транспортных средств вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозам экспертов, к 2020 году, три четверти транспортных средств будут гибридными, оставшуюся долю займут электромобили.

Автопроизводители сертифицируют такие транспортные средства и проводят их опытную эксплуатацию. В 2017 году производителям городского наземного электротранспорта выделено 900 млн рублей субсидий. Медведев предложил дополнительно поддержать спрос, создать для электромобилей более благоприятные условия — разработать налоговые льготы и экспортные стимулы как для производителей автомобилей, так и запчастей, а также инвестировать средства в инфраструктуру.

С рядом идей по стимулированию развития электротранспорта в России выступил глава КАМАЗа Сергей Когогин, с ними ознакомились «Известия». Среди его предложений — ввести ограничения использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в городах-миллионниках и курортных зонах. Кстати, недавно КАМАЗ объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

Также Когогин предлагает рекомендовать регионам установить «нулевую» ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковках для электромобилей и гибридов, а также ввести программу субсидирования на покупку электромобилей.

Полная переориентация исключительно на поддержку инновационного транспорта (в том числе электромобилей) предполагается уже с 2020 года, об этом говорится в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года. Возможно, к этому времени автомобилям, не соответствующим экологическим стандартам, будет ограничен въезд в некоторые городские зоны.

Глава КАМАЗа также предложил снизить стоимость электроэнергии, используемой для зарядки электромобилей до уровня цен для физических лиц, сокращение может составить до 2,5 раз. Однако в Минэнерго выступают против этой инициативы, отмечая, что зарядка электромобиля ничем не отличается от зарядки ноутбуков и телефонов.

Эти и другие предложения профильные ведомства должны проработать и до 17 августа представить свои соображения.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (18)

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Да, на западе лучше умеют деньги пилить

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+1

После автономных камазов уже нечему не удивляешься,но это по — моему агония.

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+2

«Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.»
ссылкассылка

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+2

Интересно бы услышать мнение товарища Лаврова.

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+3

Так надеялся на  на  возрождение туризма в Краснодарском крае, после сбитого Су-24 в Сирии и возврата Крыма в 2014... Но, после курортного сбора и новых «инноваций, идущих впереди планеты всей». Остается только сочувствовать Российскому туризму. p.s. Вечная память герою Родины, Пешкову Олегу Анатольевичу. 4 ЦБП и ПЛС ВВС-Вы элита СССР.

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+1

а на каком основании? если автомобиль имеет ОТТС, то пошли они в задницу!

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+2

Ура! У нас появятся курорты!

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0

Если бы на границе курортной зоны сделали бЕСПЛАТНУЮ охраняемую стоянку, я бы с удовольствием по курорту ездил бы на арендованном электромобиле — SMART или подобном.
Но мне кажется что я брежу...

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+5

Я правильно понимаю, что наш Айфоня всерьез думает, что, если запретить транспорту с ДВС въезд в города и на курорты, электрический аналог как-то сам собой зародится, а электрическая инфраструктура сама собой отрастет?
А как ездить в Москву в январе-феврале на Тесле, когда в —30 аккумулятор больше половины энергии (условно) изводит на отопление?
Короче, как всегда у нас: «запретим что-нибудь, может, что хорошее получится!»

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+14

«По прогнозам экспертов, к 2020 году, ¾  транспортных средств будут гибридными, оставшуюся долю займут электромобили.» — а эти «эксперты» на календарь вообще смотрели??? Они думают, что до 2020 года еще лет 50 как минимум? )))

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+12
Слава

Вы немножко не заметили самого главного в этой новости, а именно 900 млн. руб. субсидий. Субсидии — это главное, а на то что цена «гибрида» в 1,5–1,7 раза выше бензинового аналога и на то что после расхода ресурса АКБ «гибрида» цена её замены будет сопоставима с ценой самого авто им нас.... с высокой колокольни.

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+2
Безымянный

Еще забыли упомянуть, что после замены АКБ ее надо утилизировать, процедура данная ложиться на владельца, т.к. собственник и [у нас не ругаются] не бесплатна

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+3
Лисин Константин

Ниссан уже давно предлагает обратный выкуп своих батарей, за счет чего делает скидку на новую. БУ батареи потом продаются на ТЭЦ для компенсации пиковой нагрузки и хранения энергии.

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0
Безымянный

У гибрида не такая уж и большая батарея, да и стоит она не такие большие деньги:)

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0
Безымянный

Да хоть 9000 миллиардов. Где за 3 года взять на замену автопарка столько гибридов и электромобилей? Это просто физически невозможно. Даже если бы автозаводы могли выпускать столько электричек, то покупатели не готовы. Даже если бы покупатели хотели и могли это всё купить за 3 года, то где взять столько электричества и инфраструктуру для подзарядки такого количества автотранспорта? Даже в добровольно-принудительном порядке это невозможно.
Для понимания столь очевидных вещей разве необходимо быть экспертом?

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+5
Слава

А в чём проблема? Запретят ДВС, и всё. Будут все в городах на троллейбусах ездить. А в сельской местности на лошадях.

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+2
Калашников Дмитрий

А топливо они кому будут продавать?

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0
Калашников Дмитрий

Троллейбусов и трамваев в городах становится всё меньше — не рентабельный транспорт — так, что в городах будем ходить пешком. А ОНИ и сейчас не автомобилях, а всё больше на вертолётах летают (что бы в пробки не попадать). Нормально всё... Всё больше и больше складывается впечатление, что ОНИ не только в ДРУГОЙ стране живут, но и не на Земле даже...

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+4