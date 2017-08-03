Автомобили с ДВС не будут пускать на курорты (и в мегаполисы)

В Правительстве России приступили к созданию мер господдержки развития электротранспорта. Проработать эти меры поручил еще 21 июля премьер-министр Дмитрий Медведев. Ряд предложений по стимулированию спроса на электромобили внес глава КАМАЗа Сергей Когогин.

На последнем совещании по электромобилям и беспилотному автотранспорту Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что за границей электромобилей больше, чем у нас, а в целом в январе — марте текущего года мировой объем продаж таких транспортных средств вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозам экспертов, к 2020 году, три четверти транспортных средств будут гибридными, оставшуюся долю займут электромобили.

Автопроизводители сертифицируют такие транспортные средства и проводят их опытную эксплуатацию. В 2017 году производителям городского наземного электротранспорта выделено 900 млн рублей субсидий. Медведев предложил дополнительно поддержать спрос, создать для электромобилей более благоприятные условия — разработать налоговые льготы и экспортные стимулы как для производителей автомобилей, так и запчастей, а также инвестировать средства в инфраструктуру.

С рядом идей по стимулированию развития электротранспорта в России выступил глава КАМАЗа Сергей Когогин, с ними ознакомились «Известия». Среди его предложений — ввести ограничения использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в городах-миллионниках и курортных зонах. Кстати, недавно КАМАЗ объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

Также Когогин предлагает рекомендовать регионам установить «нулевую» ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковках для электромобилей и гибридов, а также ввести программу субсидирования на покупку электромобилей.

Полная переориентация исключительно на поддержку инновационного транспорта (в том числе электромобилей) предполагается уже с 2020 года, об этом говорится в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года. Возможно, к этому времени автомобилям, не соответствующим экологическим стандартам, будет ограничен въезд в некоторые городские зоны.

Глава КАМАЗа также предложил снизить стоимость электроэнергии, используемой для зарядки электромобилей до уровня цен для физических лиц, сокращение может составить до 2,5 раз. Однако в Минэнерго выступают против этой инициативы, отмечая, что зарядка электромобиля ничем не отличается от зарядки ноутбуков и телефонов.

Эти и другие предложения профильные ведомства должны проработать и до 17 августа представить свои соображения.

Недавно московское правительство пообещало в ближайшие три года перевести весь общественный транспорт на электротягу. Конкурс на закупку электробусов собираются провести среди отечественных автопроизводителей.

В Великобритании с 2040 года собираются запретить продажу и эксплуатацию транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. Пока окончательного решения еще не принято, а правительство посоветовало мэрам городов в качестве эксперимента создать экологически чистые зоны в городах, куда въезд будет разрешен только электромобилям.



Фото: «За рулем»