«Автодор» придумал еще один способ списания денег за проезд

Смартфонное приложение для оплаты проезда разрабатывает собственный IT-отдел «Автодора», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Сергея Кельбаха. После установки приложения необходимо пройти регистрацию в личном кабинете и через него пополнить счет, с которого в дальнейшем будет списываться плата. В сущности, смартфон будет работать как транспондер: пользователи приложения смогут безостановочно проезжать терминалы оплаты по специальным коридорам. Вот как прокомментировал грядущее нововведение Сергей Кельбах:
«В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 тысяч автолюбителей. Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона».
Когда именно обновленное приложение станет доступно для загрузки, Сергей Кельбах не сообщил.
- На прошлой неделе глава «Автодора» рассказал журналистам, как идет подготовка российских дорог к нашествию беспилотников. Оказывается, снабженную искусственным интеллектом технику пустят далеко не везде.
- С 1 августа на участке с 258-го по 334-й км платной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург до 130 км/ч повышена разрешенная скорость движения.
Фото: Александр Щербак/ТАСС