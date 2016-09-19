«Автодор» придумал еще один способ списания денег за проезд

Стоит ли переплачивать за кроссоверы — экспертиза ЗР

Считается, женщины особенно подвержены воздействию рекламы. Отсюда и «мне опять нечего надеть» при полном шкафе. То ли дело спокойные, взвешенные мужские решения. Как бы не так! Мы внезапно полюбили кроссоверы, которых еще лет 15 назад и не было, но стоят ли они наших денег? Разбираемся и приглашаем к обсуждению.