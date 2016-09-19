«Автодор» придумал еще один способ списания денег за проезд

Сейчас оплатить проезд по платным дорогам в России можно наличными, банковскими картами и транспондерами, однако скоро появится еще один прогрессивный способ — приложение в смартфоне. О его разработке сообщил глава госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах.

Смартфонное приложение для оплаты проезда разрабатывает собственный IT-отдел «Автодора», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Сергея Кельбаха. После установки приложения необходимо пройти регистрацию в личном кабинете и через него пополнить счет, с которого в дальнейшем будет списываться плата. В сущности, смартфон будет работать как транспондер: пользователи приложения смогут безостановочно проезжать терминалы оплаты по специальным коридорам. Вот как прокомментировал грядущее нововведение Сергей Кельбах:

«В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 тысяч автолюбителей. Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона».

Когда именно обновленное приложение станет доступно для загрузки, Сергей Кельбах не сообщил.

  • На прошлой неделе глава «Автодора» рассказал журналистам, как идет подготовка российских дорог к нашествию беспилотников. Оказывается, снабженную искусственным интеллектом технику пустят далеко не везде.
  • С 1 августа на участке с 258-го по 334-й км платной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург до 130 км/ч повышена разрешенная скорость движения.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Комментарии (1)

Семимильными шагами идем к неофеодализму-товарищи! Думаю, лет через 10–12 будут автоматически списывать денежные средства, за каждый прожитый день. Хотя, к тому времени наверное и налички не останется. Будут начислять за труд баллы. В ПФРФ такое уже началось. Помню передачу с Познером, на которой присутствовал один из прихватизаторов и не забуду его слова: " У меня работать будут, за тарелку супа"

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