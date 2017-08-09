На трассе Ростов — Таганрог из-за жары расплавился асфальт

На Юге России, в Ростовской и Волгоградской областях, а также на Ставрополье и в горных районах Северного Кавказа температура достигает 40–45 градусов, в Астрахани доходит до 50 градусов. Дорожное покрытие не выдерживает аномальной температуры.

Пользователи соцсетей сетуют, что из-за аномальной жары, которая установилась в южных регионах России, плавится асфальт.

Оля Долгополова (ВКонтакте): «Сейчас в Ростове уже плюс 29!!! В 8 утра!!! Ух, Ростов! На днях видела, как днем по улицам едут поливальные машины и льют на асфальт тонны воды... Зачем? Да просто асфальт плавится».

Особенно сложная ситуация сложилась на трассе Ростов — Таганрог, где, по словам очевидцев, асфальт стал буквально налипать на колеса автомобилей, затрудняя движение. Впрочем, как пишет региональное издание rostov.news-r.ru, это может быть связано с тем, что на многих из этих участков ранее был проведен ремонт покрытия.

Дорожные службы как могут борются с последствиями жаркой погоды. Так, в Астрахани также в течение дня поливают дороги водой, чтобы сохранить асфальт и не допустить ДТП из-за расплавленного асфальта. На Кубани ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте, а МЧС Волгоградской области устраивает рейды по предупреждению лесных пожаров.

  • Центральный регион России летом подвергся другой напасти: весь июнь и часть июля его заливали дожди. В связи с этим МЧС даже объявляло оранжевый уровень опасности.

UPD. В редакцию после публикации новости о плавящемся асфальте на трассе Ростов — Таганрог, пришло сообщение от ФКУ Упрдор «Азов», где утверждается, что автомобилисты все неправильно поняли. Приводим его полностью:

«Участок, о котором говорят очевидцы (с 45-го по 54-й км), это участок, на котором в настоящее время идут работы по поверхностной обработке (ремонт дороги). То, что визуально кажется плавящимся асфальтом, на самом деле — не асфальт, а битум. И его специально наносят на дорогу как часть технологии. Дело в том, что перед поверхностной обработкой положено проводить так называемое „омолаживание дорожного покрытия“. Это предварительная тонкослойная (не более 2 мм) обработка проезжей части битумом, который в течение нескольких дней находится на поверхности дороги, заполняя под действием проезжающего транспорта поры асфальта и подготоваливая его таким образом к укладке верхнего слоя дорожного полотна. Отметим, что поверхностная обработка в 2017 году проводится на 4 участках автодороги А-280 общей протяженностью 27 км. На одном участке (с 22-го по 28й км) работы уже завершены. На трех других — в стадии производства. ФКУ Упрдор „Азов“ приносит свои извинения за временные неудобства, а также просит водителей быть внимательными и осторожными в местах ведения работ, неукоснительно соблюдать требования временных знаков и дорожной разметки».

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Комментарии (10)

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Кремлеботы-путриоты, я стесняюсь спросить...

А что, от ваших минусов под комментариями про попил бабла на асфальте, люди перестанут видеть расплавленный от жары асфальт и другие результаты попила бюджетного бабла?

Вы и ваши хозяева что, совсем тупые?:)))

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-10

Самая высокая температура, отмеченная в Астрахани за весь период наблюдений: +41 °C.
Не надо пи-пи про 50! Сам сейчас в Астрахане. Температура 36–38. Дороги областные очень неплохие и ни-кто их не поливает да и незачем на них ничего не плавиться.

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0

Да, у нас вчера было ппц. У меня в магазине предохранители выгорели изза нагрузки холодильного оборудования) локоть обжег до покраснения когда положил его на окно в машине)

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0

Ну а что вы хотели — это же по ГОСТу асфальт, и никто ни рубля не распилил, ага:)

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-11

А вы говорите маслА «двадцатки» в современные моторы...

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0
Евгений

А маслам-то что? Рабочая температура масла в двигателе около сотни градусов хоть летом, хоть зимой.

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-4
Зимин Влад

Не совсем. Зимой вентилятор молчит как рыба, мотор на  нижнем пороге терморегулирования. Достаточно малейшей щели в термостате, чтобы пошло хоть немого охлаждайки в радиатор и всё лишнее тепло сдувается в момент И двиг где то снизу в точке терморегулирования. А летом даже полное открывание термостата не спасает и вкл вентилятор, потому температура убегает вверх. А на вязкость масла это влиет прямо  — при 100* С одна, при 90*С зимой уже побольше, а жару поменьше Всё бы ничего, но 20ки имеют погранично низкий HTHS , характерный
параметр мала для современных бензомоторов. И общий рост температуры в жару на 20ках совсем ни к чему.

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+1

Есть у нас такое. Правда сегодня уже полегче. Всего +35С в тени.

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0

Почему-то в турции, кипре или египте асфальт не плавится. «аномальные» температуры там каждый год.

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-5
Darkmatter

И у нас могут нормальный асфальт укладывать, но тогда пилить деньги на непрекращаюшемся ремонте не получится.

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-8