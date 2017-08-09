На Юге России, в Ростовской и Волгоградской областях, а также на Ставрополье и в горных районах Северного Кавказа температура достигает 40–45 градусов, в Астрахани доходит до 50 градусов. Дорожное покрытие не выдерживает аномальной температуры.

Пользователи соцсетей сетуют, что из-за аномальной жары, которая установилась в южных регионах России, плавится асфальт.

Оля Долгополова (ВКонтакте): «Сейчас в Ростове уже плюс 29!!! В 8 утра!!! Ух, Ростов! На днях видела, как днем по улицам едут поливальные машины и льют на асфальт тонны воды... Зачем? Да просто асфальт плавится».

Особенно сложная ситуация сложилась на трассе Ростов — Таганрог, где, по словам очевидцев, асфальт стал буквально налипать на колеса автомобилей, затрудняя движение. Впрочем, как пишет региональное издание rostov.news-r.ru, это может быть связано с тем, что на многих из этих участков ранее был проведен ремонт покрытия.

Дорожные службы как могут борются с последствиями жаркой погоды. Так, в Астрахани также в течение дня поливают дороги водой, чтобы сохранить асфальт и не допустить ДТП из-за расплавленного асфальта. На Кубани ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте, а МЧС Волгоградской области устраивает рейды по предупреждению лесных пожаров.

Центральный регион России летом подвергся другой напасти: весь июнь и часть июля его заливали дожди. В связи с этим МЧС даже объявляло оранжевый уровень опасности.

UPD. В редакцию после публикации новости о плавящемся асфальте на трассе Ростов — Таганрог, пришло сообщение от ФКУ Упрдор «Азов», где утверждается, что автомобилисты все неправильно поняли. Приводим его полностью:

«Участок, о котором говорят очевидцы (с 45-го по 54-й км), это участок, на котором в настоящее время идут работы по поверхностной обработке (ремонт дороги). То, что визуально кажется плавящимся асфальтом, на самом деле — не асфальт, а битум. И его специально наносят на дорогу как часть технологии. Дело в том, что перед поверхностной обработкой положено проводить так называемое „омолаживание дорожного покрытия“. Это предварительная тонкослойная (не более 2 мм) обработка проезжей части битумом, который в течение нескольких дней находится на поверхности дороги, заполняя под действием проезжающего транспорта поры асфальта и подготоваливая его таким образом к укладке верхнего слоя дорожного полотна. Отметим, что поверхностная обработка в 2017 году проводится на 4 участках автодороги А-280 общей протяженностью 27 км. На одном участке (с 22-го по 28й км) работы уже завершены. На трех других — в стадии производства. ФКУ Упрдор „Азов“ приносит свои извинения за временные неудобства, а также просит водителей быть внимательными и осторожными в местах ведения работ, неукоснительно соблюдать требования временных знаков и дорожной разметки».

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС