Топ-5 бюджетных европейских стран для автотуристов

Лето уже на излете, но те, кто еще не отдохнул, рвутся в отпуск — набраться новых сил и впечатлений. Мы составили рейтинг стран, куда можно не очень дорого съездить на автомобиле.

«За рулем» совместно с Русским АвтоМотоКлубом провел исследование, определив страны, которые будет увлекательно и недорого посетить на машине. Отметим, что цены актуальны на август 2017 года.

На первом месте по соотношению цены, привлекательности страны для туристов и качеству дорог в нашем рейтинге — Венгрия. Дороги там просто отличные, а водители — вежливые и воспитанные. Инфраструктура прекрасно развита, вдоль дорог множество мест для отдыха и заправок. Непременно стоит посетить Будапешт, его нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Любопытно, в этой стране можно встретить памятники разных эпох: амфитеатры Римской империи, романские церкви и готические крепости. Номер с кондиционером, завтраками и садом в сердце столицы можно найти за 3200 рублей в сутки (47 евро). В городе Кестхей рядом со знаменитым озером Балатон — за 2000 руб. (30 евро). Обед, в среднем, обойдется в 300–400 руб. (4–6 евро). Арендовать автомобиль здесь можно от 1850 рублей (27 евро), а бензин стоит около 70 рублей (1,08 евро).

Вторую строчку рейтинга заняла Болгария. При передвижении на машине на переезды между городами следует закладывать немного больше времени, чем обычно. Путешественники отмечают, что дороги здесь качественные, но чересчур много знаков ограничения скорости и радаров. Проживание в отеле у пляжа обойдется в 1200 руб. (19 евро) за двоих в сутки, а если добавите еще 800 рублей, то и с трехразовым питанием. Автомобиль эконом-класса можно арендовать от 2700 руб. (40 евро) в сутки, АИ-95 стоит около 70 рублей (1,02 евро) за литр. Ну и самое главное — посмотреть в этой стране есть на что: это курортные зоны Золотые пески, Солнечный берег, Ривьера, скальный монастырь «Аланж» и водопад Праскало, горы, чистейшие озера, сказочные поляны парка «Пирин» и многое-многое другое.

На третьем месте расположилась Польша. Дороги здесь почти везде ровные, практически одинаково хороши платные и бесплатные участки. Здесь можно посмотреть древние костелы и замки, колоритные Краков и Варшаву, город-порт Гданьск. Двухместный отдельный номер в хостеле, к примеру, в Кракове, обойдется в 1400 руб. (20 евро). Плотный ужин с пивом — в 700–800 руб. (10–12 евро). Арендовать автомобиль эконом-класса можно уже от 1650 руб. (24 евро) в сутки, а бензин в этой стране стоит в районе 70 рублей за литр (1,03 евро).

Румыния — на четвертом месте . Страна лишь недавно вошла в состав Евросоюза, и дороги там хотя и неплохие, но среди них нет ни одной трассы европейского уровня. Путешественники здесь порой попадают в ДТП на серпантинах, которых здесь немало, поэтому нужно соблюдать осторожность и скоростной режим, особенно в плохую погоду. Проживание на вилле с садом в горах обойдется в 880 руб. (13 евро) на двоих, двухместный номер в бунгало на морском берегу — 1200 руб. (18 евро). Пообедать можно в уличном кафе за 200 руб. (3 евро). Аренда автомобиля малого класса с механической коробкой обойдется путешественнику в 1160 рублей (17 евро) в день, а бензин стоит 68 руб. (1 евро). Здесь нужно посмотреть Трансильванию, дикие Карпаты, королевский замок «Пелеш», замок «Бран», известный как прибежище графа Дракулы, Веселое кладбище и грязевые вулканы.

И замыкает пятерку рейтинга Чехия. Тут следует отметить не очень качественные дороги. Неровности и заплатки, из-за которых трасса порой напоминает стиральную доску, заставляют соблюдать повышенную осторожность на дороге. Из плюсов — здесь почти нет крутых поворотов и изгибов. Зато еда в этой стране недорогая, сытная и качественная, обед в среднем обойдется в 200 руб. (3 евро). За трехместный номер в гостевом доме в Брно попросят 1000 руб. (15 евро), а отдельный номер на двоих в хостеле в Праге — в 1200 руб. (17 евро). Аренда автомобиля в этой стране чуть дороже — от 2000 руб. (30 евро), как и бензин — 81 руб. (1,19 евро). Зато достопримечательностей столько, что с ходу все и не перечислить. Из городов следует обязательно посетить великолепную Прагу, Карловы Вары и Брно.

Если уж ехать в Латвию на автомобиле , то минимум дней на пять-семь, что бы точно охватить все, полагает наш автор. Об особенностях путешествия в Прибалтику читайте в материале.



В мае мы проводили опрос , как наши читатели планируют провести свой отпуск и собираются ли они путешествовать на автомобиле. Результаты опроса почти совпали с данными, полученными годом ранее.

Инфографика, фото: РАМК, glassduffle.com