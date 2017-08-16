Названы дороги, по которым поедут первые российские беспилотники

С февраля прошлого года Россия совместно с Финляндией готовит дороги к приему беспилотников. На этой неделе выяснилось, что пилотные участки для запуска робомобилей будут организованы на трассах М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия».

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов провел на этой неделе пятое по счету заседание Российско-Финляндской рабочей группы по вопросам логистики и интеллектуального транспорта. На нем были названы пилотные участки для запуска беспилотного движения в рамках проекта «Караван», а именно участок от Казани до Набережных Челнов (автодорога М-7 «Волга») и участок от Санкт-Петербурга до финской границы (автодорога А-181 «Скандинавия»). Первый опытный заезд беспилотников запланирован на май 2018 года. Какие именно автомобили будут в нем участвовать, не сообщается.

В дальнейшем проект «Караван» охватит все федеральные автотрассы России, входящие в международные транспортные коридоры, его реализацию планируется завершить в 30-х годах этого столетия, при этом приоритетным направлением для организации беспилотного движения Игорь Астахов назвал транспортный коридор Европа — Западный Китай.

Напомним, что Росавтодор и транспортное агентство Финляндии договорились о совместной работе над дорожной инфраструктурой для беспилотников в феврале прошлого года. Климат России и Финляндии во многом схож, и рабочая группа уделят особое внимание адаптации робомобилей к сложным, резко меняющимся погодным условиям и плохой видимости.

На прошлой неделе в Москве на территории технопарка «Калибр» заработал испытательный полигон для беспилотных автомобилей.

Глава «Автодора» Сергей Кельбах заявил в начале августа, что беспилотники нельзя выпускать на дороги, где существуют пересечения на одном уровне.

В июле Дмитрий Медведев пообещал отечественным разработчиков беспилотных машин дополнительную финансовую поддержку.

Фото: 360.here.com