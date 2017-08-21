Еще два участка трассы М-4 «Дон» станут платными

Плата за проезд будет взиматься в Ростовской области на участке с 1091,6 км по 1119,5 км и в Краснодарском крае на участке с 1195-го по 1319-й км. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Изменения вступят в силу осенью этого года, точная дата и тарифы будут объявлены позднее. Согласно распоряжению правительства, плата за проезд на вышеозначенных участках вводится сроком на 92 года и будет действовать до 1 мая 2109 года. Собранные с водителей деньги пойдут на возмещение части затрат на содержание и ремонт автодороги М-4 «Дон».

В постановлении перечислены также альтернативные бесплатные маршруты объезда платных участков, которыми могут воспользоваться автомобилисты, не желающие платить за проезд.

В настоящее время на трассе М-4 «Дон» действуют 17 платных участков общей протяженность 612 км. Минимальная плата за проезд по ним для легковых автомобилей при наличии транспондера составляет 420 рублей, при оплате наличными — 585 рублей.

  • Ранее в этом месяце «Автодор» сообщил о разработке специального мобильного приложения, которое позволит оплачивать проезд по платным дорогам с помощью смартфона.
  • С 1 августа до 130 км/ч повышен скоростной лимит на участке с 258-го по 334-й км платной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Фото: «Автодор»

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Комментарии (23)

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s.baskakov

Я где-то писал, что это именно у вас что ли?) Писал в целом о М4 от москвы до хлевного.

Читайте лучше прежде чем необоснованно обвинять во лжи.

В общем, был я немало удивлен, что на М4 несколько участков 90! Знал бы вообще не поехал по ней, ибо это издевательство!

Бесплатная альтернатива от липецкой области до москвы очень даже приемлемого качества. Пусть надо обгонять на некоторых участках т.к. 2 полосы, но нигде ни разу не было пробок и качество асфальта приемлемое.

В одном месте даже на халяву едешь приличный участок по М4 (а районе Ефремова, вроде).

Ближе к москве выезжаешь на М2, которе по качеству ну ничуть не хуже М4 и скорость 110 (надеюсь, его платным не сделают)

А меня некоторые местные (Воронежско-хлевенские) уверяли, что де качество плохое и лучше по м4.

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-1
Darkmatter

А во лжи я Вас и не обвинял, я рассказал про ту часть Вашего маршрута которую я знаю — от Богородицка до Хлевного. Именно поэтому я и просил от Вас конкретики. А Вы сразу в бутылку полезли.

Про альтернативу платки в наших краях — дорога хоть и двухполосная, но качество хорошее, Автодор обязан содержать её в хорошем состоянии. И в Липецкой области по нас. пунктам (сёла, деревни) ограничение в 30 км/ч.

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+1

При коммунистах не смотрел всевозможные пленумы и съезды. Знал что ни чего плохого не придумают. Сейчас боюсь включать телевизор боюсь того что могут придумать нынешние правители.

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+1

«Партия — наш Рулевой»

Путин В.В., член КПСС с 1975 года.

Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.

Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года.

Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года

Иванов С.Б., член КПСС с 1973 года.

Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.

Лавров С.В., член КПСС с 1972 года.

Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.

Чуров В.Е.,член КПСС с 1982 года.

Фрадков М.Е., член КПСС с 1972 года.

Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года.

Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.

Степашин С.В., член КПСС с 1973 года.

Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.

Грызлов Б.В., член КПСС с 1971 года.

Астахов П.А., член КПСС с 1985 года.

Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.

Чубайс А.Б., член КПСС с 1980 года.

Колокольцев В.А., член КПСС с 1982 года.

Улюкаев А.В., член КПСС с 1983 года.

Силуанов А.Г., член КПСС с 1989 года.

Володин В.В., член КПСС с 1985 года.

Сурков В.Ю., член КПСС с 1985 года.

Голикова Т.А., член КПСС с 1986 года.

Зорькин В.Д., член КПСС с 1970 года.

Лебедев В.М., член КПСС с 1968 года.

Тулеев А.Г., член КПСС с 1968 года.

Зубков В.А., член КПСС с 1967 года.

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+1
ghgjgh

они все такие. иначе бы не продвинулись по службе) приспособленцы

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+1
Darkmatter

Выбор есть всегда.

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+1
ghgjgh

64 ст УК РСФР-измена Родине. Юридически СССР жив, в все они-предатели Родины.

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0
antaey

Д. Песков обычно в этом случае отвечает: «Кремль данная информация не заинтересовала».

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0
ghgjgh

Команда Собчака рулит.

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0

Получите, распишитесь-предатели Родины. За ваше предательство в 1991г., будут расплачиваться ваши потомки. Добро пожаловать в неофеодализм! p.s. Нет идеального «строя» в обществе, но что творится в моей Родине, это просто ...опа.

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+3

Урок истории.

Крепостничество — это поэтапный и растянутый во времени процесс утраты прежде свободными людьми гражданских и имущественных прав.

...княжеское и боярское землевладение, в сочетании с укреплявшимся бюрократическим аппаратом, наступало на общинную земельную собственность. Прежде свободные земледельцы, крестьяне-общинники постепенно становились арендаторами участков, принадлежащих родовой аристократии или служилому дворянству.

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+6

Реконструировали советскую дорогу за бюджетные деньги (что является одной из функций государства) и теперь заставляют еще платить всех проезжающих 100 лет. При этом скорость на платных участках 90 км/ч, как на проселочной дороге.

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+8
Darkmatter

А очереди на оплату на 30–60 минут. Езда Москва-Воронеж 500 км. 9.5 часов да еще за деньги. Пид.....ы!!!!!

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+1
Винод

Я ездил 10 числа в Хлевное (липецкая обл.) рядом с Воронежом. Туда доехал без пробок в том числе и на ПВП было свободно (4,5 часа), но не понравилось отдавать 900 рублей за не пойми чего. Скорость 90 км/ч на  самом длинном участке (нарушал на свой страх и риск быть обилеченным) — это издевательство. Обратно 14-го ехал через Задонск, Елец, Ефремов, далее выехал на м2. Пробок не было вообще. Свободная дорога. За 5,5 часов в москву доехал в итоге. Сейчас, наверное, больше людей с юга возвращается.

Больше по М4 платной не поеду, несмотря на ограничения в липецкой области в населенных пунктах скорости 30 км/ч

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-1
Darkmatter

Это ж на каком платном участке от Москвы до Хлевного скорость 90 км/ч? Конкретизируйте? Я из Богородицка часто езжу в Задонск — так везде на платниках, которые у меня на пути, ограничение 110 км/ч

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0
s.baskakov

Несколько длинных участков, еще до Задонска именно 90. Конкретизировать не смогу, так как не запоминал название населенных пунктов и номера этих участков.

При этом на одном из участков рядом с Москвой — 130 разрешенная. Удивляет, что так разнится скорость при том, что дорога практически одной ширины и оснащенности. Это еще хуже, чем когда просто 90 разрешенная. После 130–150 ехать 90–110 уже очень медленно.

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0
Darkmatter

Какой конкретно участок?

Раз в месяц я круглый год проезжаю по 4-м участкам: объезд Богородицка, объезд Ефремова, объезд Яркино-Ельца (здесь он самый длинный), объезд Задонска-Хлевного — везде разрешено 110 км/ч. Ну нет там 90 км/ч, могут только написать на табло над дорогой в случае неблагоприятных погодных условий (осень-зима-весна), ремонта или аварии впереди на какой-то из двух полос про ограничение 90 км/ч (или меньше), но это не всегда оправдано, и никто на это особо внимания не обращает.

Плачу вот только на одном — объезд Яркино-Ельца в сторону юга, т.к в эту сторону ПВП легально объехать нельзя, а вот назад еду совершенно бесплатно, объезжая все ПВП по пути.



Ограничение в 90 км/ч существует только на платном участке км 544 — км 633 в Воронежской области, может сейчас там что-то и изменилось, крайний раз я там проезжал в апреле по пути в Сочи и назад. И там нет вменяемой альтернативы платнику.

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0
s.baskakov

Еще раз повторю: несколько длинных участков разрешенная скорость была 90 (не запомнил какие именно, та как не знал, что придется кому-то это доказывать)) ). Знаков автомагистраль на них не было (Если нет этого знака, то 110 уже быть не может). Повсеместно надписи 90 в красном круге вт.ч. железные. Следовательно разрешенная скорость — 90.

Яндекс навигатор тоже показывал ограничение в 90.

При этом никаких ремонтов не было.



Для особо одаренных не поленился и поискал. Так, например, 90 км/ч на участке в районе населенных пунктов Барабаново, Руднево, Семенково, Кончинка, Славянское.

И много много дальше также 90.

Можешь еще минус поставить!)

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-1
Darkmatter

Так «...Барабаново, Руднево, Семенково, Кончинка, Славянское...» это всё у Вас, как Вы пишете «рядом с Москвой». А в наших краях везде 110! =)

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0
Darkmatter

На этих платниках нет знаков Автомагистраль, стоят знаки 5.3 «Дорога для автомобилей» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости»с ограничением в 110 км/ч. А там где Вы видели 90 км/ч, это в наших краях бесплатная дорога.

Хотя... извиняюсь есть несколько км  с ограничением в 90 км/ч с 287 по 295 км (это всего 8 км) на Ефремовском платном участке, но это всё

Если чё, я по этой дороге с 1983 года езжу.

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0
s.baskakov

Я ехал по М4!!! Будок 7 ошкуривающих проехал за трассу. Вот, блин, что за люди такие у нас...Сами 30 лет ездят и [у нас не ругаются] не знают о своих же дорогах?

Еще раз повторю, было несколько участков с максималкой 90. причем очень продолжительных!!! ну а так конечно с учетом +20 можно ехать 110 без штрафов, но это же не значит, что максималка разрешенная 110. и это не несколько км! это [у нас не ругаются] какое расстояние

н.п Кукуй и Огаревка, Медвенка знаете? там 90. Не верите посмотрите ограничения на сайте мапкама

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0
Darkmatter

Ну вот и определились с участком, замечательно! =)

Я про него совершенно ничего не знаю! Какие у вас там ограничения — не знаю! Я в ту сторону по М4 езжу только до развязки на Тулу-Рязань, где этот Ваш платный участок как раз и заканчивается. Я Вам рассказываю про те платные участки, что южнее Вашего.

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0
Darkmatter

Демократический феодализм.

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+6