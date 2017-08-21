Еще два участка трассы М-4 «Дон» станут платными

Плата за проезд будет взиматься в Ростовской области на участке с 1091,6 км по 1119,5 км и в Краснодарском крае на участке с 1195-го по 1319-й км. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Изменения вступят в силу осенью этого года, точная дата и тарифы будут объявлены позднее. Согласно распоряжению правительства, плата за проезд на вышеозначенных участках вводится сроком на 92 года и будет действовать до 1 мая 2109 года. Собранные с водителей деньги пойдут на возмещение части затрат на содержание и ремонт автодороги М-4 «Дон».

В постановлении перечислены также альтернативные бесплатные маршруты объезда платных участков, которыми могут воспользоваться автомобилисты, не желающие платить за проезд.

В настоящее время на трассе М-4 «Дон» действуют 17 платных участков общей протяженность 612 км. Минимальная плата за проезд по ним для легковых автомобилей при наличии транспондера составляет 420 рублей, при оплате наличными — 585 рублей.

Ранее в этом месяце «Автодор» сообщил о разработке специального мобильного приложения, которое позволит оплачивать проезд по платным дорогам с помощью смартфона.

С 1 августа до 130 км/ч повышен скоростной лимит на участке с 258-го по 334-й км платной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Фото: «Автодор»