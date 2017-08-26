Заплатка из пня служит на дороге уже 5 лет!

Специалисты автодорожных институтов денно и нощно ломают голову над тем, как можно быстро и эффективно залатать дыры в асфальте. Русская смекалка, однако, уже давно дала ответ на этот вопрос.

Срез пня, или в простонародье чурбан, имплантированный в полотно одной из дорог под Барабинском (Новосибирская область), благополучно работает в качестве заплатки для ямы уже пять лет и стал своеобразной местной достопримечательностью.

Как сообщил сетевому изданию «НГС.НОВОСТИ» фермер и руководитель проекта NewKolhoz Константин Терещенко, пеньковую заплатку смастерил один из здешних умельцев:

«Человек устал попадать в эту яму и в один прекрасный день взял березу, отпилил и вбил ее аккуратно в яму».

С годами утрамбованный колесами машин пенек основательно укоренился, ему не страшны ни заморозки, ни жара, ни сырость, и, вероятно, прослужит он еще долго, если, конечно, местные власти все-таки не решатся отремонтировать дорогу более привычным и куда менее долговечным способом.

В июле «За рулем» рассказывал о том, как жители Саратова попытались засыпать ямы в дороге гипсовыми котиками.

В июне наше внимание привлек пень в Екатеринбурге. Долгие годы он торчал посреди дороги, а когда пришло время ремонта, то дорожные рабочие пенек не выкорчевали и не спилили, а просто закатали асфальт вокруг него.

Фото: Константин Терещенко