Два десятка улиц перекроют в центре Москвы в ближайшие выходные

В столице ударными темпами завершается очередной сезон реализации программы благоустройства «Моя улица». С 00:00 26 августа до 06:00 28 августа для автомобилистов станут недоступны несколько улиц в центре города — на реконструируемых участках будут укладывать асфальт.

Московские власти по традиции стремятся закончить все ремонтные работы ко Дню города, который в этом году назначен на 9 сентября. В ближайшие выходные на нескольких улицах в центре, включенных в программу «Моя улица», будет происходить укладка асфальтового покрытия, в ГБУ «Автомобильные дороги» так объясняют необходимость перекрытий:

«В большинстве случаев в ходе реконструкции удавалось избежать перекрытия движения, лишь частично ограничивая улицы для проезда. Однако некоторые этапы капитального ремонта дорожного полотна предусматривают необходимость полного перекрытия дорог для автомобилистов из-за сложности самого объекта. Сюда входят развороты, перекрестки, выезды и съезды».

Список улиц, которые будут недоступны для автомобилистов в связи с дорожными работами, опубликован на сайте московской мэрии:

Варварка

Москворецкая набережная (участок от Китайгородского проезда до Котельнической набережной, полностью откроется 27 августа)

(участок от Китайгородского проезда до Котельнической набережной, полностью откроется 27 августа) Китайгородский проезд (от площади Варварские Ворота до Москворецкой набережной, полностью откроется 27 августа)

(от площади Варварские Ворота до Москворецкой набережной, полностью откроется 27 августа) Большая Лубянка

Лубянский проезд (на участке от Славянской площади до Маросейки)

(на участке от Славянской площади до Маросейки) Площадь Варварские Ворота

Площадь Воровского

Трубная улица (от Садовой-Сухаревской улицы до Рождественского бульвара)

Кроме того, несколько улиц перекроют с целью обеспечения подъезда строительной техники и доставки стройматериалов, вот их список:

Кремлевская набережная

Рыбный переулок

Китайгородской проезд (от площади Варварские Ворота до площади Ильинские Ворота, сохранится проезд для общественного транспорта 26 августа, 27 августа откроется полностью)

(от площади Варварские Ворота до площади Ильинские Ворота, сохранится проезд для общественного транспорта 26 августа, 27 августа откроется полностью) Славянская площадь (сохранится проезд для общественного транспорта)

(сохранится проезд для общественного транспорта) Солянский тупик

Солянка (сохранится проезд для общественного транспорта)

(сохранится проезд для общественного транспорта) Певческий переулок

Кузнецкий Мост

Рождественка

Варсонофьевский переулок

Большой Кисельный переулок (от Большой Лубянки до Малого Кисельного переулка)

(от Большой Лубянки до Малого Кисельного переулка) Москворецкая улица

Большой Москворецкий мост (от Садовнической набережной до Москворецкой улицы)

Для объезда Трубной улицы в некоторых переулках введут двустороннее движение, вот их список:

Малый Сухаревский переулок

Большой Сухаревский переулок

Последний переулок

Большой Головин переулок

Пушкарев переулок

Малый Сергиевский переулок

Большой Сергиевский переулок

Колокольников переулок

Печатников переулок

Власти Москвы просят водителей, которые планируют поездки в центр города в ближайшие выходные, заранее выстраивать маршруты объездов улиц, на которых будут происходить дорожные работы.

Фото: mos.ru