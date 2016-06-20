Два десятка улиц перекроют в центре Москвы в ближайшие выходные

Московские власти по традиции стремятся закончить все ремонтные работы ко Дню города, который в этом году назначен на 9 сентября. В ближайшие выходные на нескольких улицах в центре, включенных в программу «Моя улица», будет происходить укладка асфальтового покрытия, в ГБУ «Автомобильные дороги» так объясняют необходимость перекрытий:
«В большинстве случаев в ходе реконструкции удавалось избежать перекрытия движения, лишь частично ограничивая улицы для проезда. Однако некоторые этапы капитального ремонта дорожного полотна предусматривают необходимость полного перекрытия дорог для автомобилистов из-за сложности самого объекта. Сюда входят развороты, перекрестки, выезды и съезды».
Список улиц, которые будут недоступны для автомобилистов в связи с дорожными работами, опубликован на сайте московской мэрии:
- Варварка
- Москворецкая набережная (участок от Китайгородского проезда до Котельнической набережной, полностью откроется 27 августа)
- Китайгородский проезд (от площади Варварские Ворота до Москворецкой набережной, полностью откроется 27 августа)
- Большая Лубянка
- Лубянский проезд (на участке от Славянской площади до Маросейки)
- Площадь Варварские Ворота
- Площадь Воровского
- Трубная улица (от Садовой-Сухаревской улицы до Рождественского бульвара)
Кроме того, несколько улиц перекроют с целью обеспечения подъезда строительной техники и доставки стройматериалов, вот их список:
- Кремлевская набережная
- Рыбный переулок
- Китайгородской проезд (от площади Варварские Ворота до площади Ильинские Ворота, сохранится проезд для общественного транспорта 26 августа, 27 августа откроется полностью)
- Славянская площадь (сохранится проезд для общественного транспорта)
- Солянский тупик
- Солянка (сохранится проезд для общественного транспорта)
- Певческий переулок
- Кузнецкий Мост
- Рождественка
- Варсонофьевский переулок
- Большой Кисельный переулок (от Большой Лубянки до Малого Кисельного переулка)
- Москворецкая улица
- Большой Москворецкий мост (от Садовнической набережной до Москворецкой улицы)
Для объезда Трубной улицы в некоторых переулках введут двустороннее движение, вот их список:
- Малый Сухаревский переулок
- Большой Сухаревский переулок
- Последний переулок
- Большой Головин переулок
- Пушкарев переулок
- Малый Сергиевский переулок
- Большой Сергиевский переулок
- Колокольников переулок
- Печатников переулок
Власти Москвы просят водителей, которые планируют поездки в центр города в ближайшие выходные, заранее выстраивать маршруты объездов улиц, на которых будут происходить дорожные работы.
Фото: mos.ru