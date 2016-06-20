Два десятка улиц перекроют в центре Москвы в ближайшие выходные

В столице ударными темпами завершается очередной сезон реализации программы благоустройства «Моя улица». С 00:00 26 августа до 06:00 28 августа для автомобилистов станут недоступны несколько улиц в центре города — на реконструируемых участках будут укладывать асфальт.

Московские власти по традиции стремятся закончить все ремонтные работы ко Дню города, который в этом году назначен на 9 сентября. В ближайшие выходные на нескольких улицах в центре, включенных в программу «Моя улица», будет происходить укладка асфальтового покрытия, в ГБУ «Автомобильные дороги» так объясняют необходимость перекрытий:

«В большинстве случаев в ходе реконструкции удавалось избежать перекрытия движения, лишь частично ограничивая улицы для проезда. Однако некоторые этапы капитального ремонта дорожного полотна предусматривают необходимость полного перекрытия дорог для автомобилистов из-за сложности самого объекта. Сюда входят развороты, перекрестки, выезды и съезды».

Список улиц, которые будут недоступны для автомобилистов в связи с дорожными работами, опубликован на сайте московской мэрии:

  • Варварка
  • Москворецкая набережная (участок от Китайгородского проезда до Котельнической набережной, полностью откроется 27 августа)
  • Китайгородский проезд (от площади Варварские Ворота до Москворецкой набережной, полностью откроется 27 августа)
  • Большая Лубянка
  • Лубянский проезд (на участке от Славянской площади до Маросейки)
  • Площадь Варварские Ворота
  • Площадь Воровского
  • Трубная улица (от Садовой-Сухаревской улицы до Рождественского бульвара)

Кроме того, несколько улиц перекроют с целью обеспечения подъезда строительной техники и доставки стройматериалов, вот их список:

  • Кремлевская набережная
  • Рыбный переулок
  • Китайгородской проезд (от площади Варварские Ворота до площади Ильинские Ворота, сохранится проезд для общественного транспорта 26 августа, 27 августа откроется полностью)
  • Славянская площадь (сохранится проезд для общественного транспорта)
  • Солянский тупик
  • Солянка (сохранится проезд для общественного транспорта)
  • Певческий переулок
  • Кузнецкий Мост
  • Рождественка
  • Варсонофьевский переулок
  • Большой Кисельный переулок (от Большой Лубянки до Малого Кисельного переулка)
  • Москворецкая улица
  • Большой Москворецкий мост (от Садовнической набережной до Москворецкой улицы)

Для объезда Трубной улицы в некоторых переулках введут двустороннее движение, вот их список:

  • Малый Сухаревский переулок
  • Большой Сухаревский переулок
  • Последний переулок
  • Большой Головин переулок
  • Пушкарев переулок
  • Малый Сергиевский переулок
  • Большой Сергиевский переулок
  • Колокольников переулок
  • Печатников переулок

Власти Москвы просят водителей, которые планируют поездки в центр города в ближайшие выходные, заранее выстраивать маршруты объездов улиц, на которых будут происходить дорожные работы.

Фото: mos.ru

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Комментарии (5)

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Штурмовщина в лучших советских традициях.

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Зимин Влад

Владик, в лучших советских традициях — штурм рейхстага.

А в Москве, и вообще в любом крупном городе, это называется «оперативность» — то есть осознанная необходимость ради общего блага.

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робот

«Оперативность» в кавычках абсолютно правильно стоит.

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Зимин Влад

Владя, автомобиль у вас там свистнут эвакуатором так оперативно, что моргнуть не успеете, как безлошадным окажетесь. На палочке полмосквы проскакать придётся. И чем оперативнее, по-будённовски, тем лучше.

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робот

Хорошо, что я не в «оперативной» Москве живу.

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