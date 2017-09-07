Jaguar Land Rover электрифицирует все свои модели с 2020 года

На открывшемся сегодня в Лондоне фестивале Jaguar Land Rover Tech Fest британская компания рассказала о своих планах и представила два электромобиля — один футуристический, другой в стиле ретро.

Jaguar Future-Type
Jaguar Future-Type

После 2020 года все новые модели Jaguar Land Rover будут иметь на борту электрический двигатель, заявил глава британской фирмы Ральф Шпет на фирменном техническом фестивале в Лондоне. В июле с похожим заявлением выступила шведская компания Volvo: она пообещала полную электрификацию на год раньше — в 2019-м. В обоих случаях речь не о том, что фирмы будут выпускать исключительно электромобили, но все модели с ДВС станут в той или иной степени гибридными.

В качестве иллюстрации вектора «озеленения» JLR представила два электрических концепта. Первый называется Future-Type и показывает, как будут выглядеть Ягуары в 2040 году. К тому времени, по мнению разработчиков, по Земле будут ездить исключительно беспилотники, а покупать машины в собственность никому и в голову не придет. Вместо машин фирма будет продавать клиентам… рули! Руль-гаджет получил название Sayer, в честь знаменитого дизайнера Малькольма Сэйера, который в свое время нарисовал самую культовую ягуаровскую модель — E-Type.

Руль Sayer концепткара Jaguar Future-Type
Руль Sayer концепткара Jaguar Future-Type

Угловатая «баранка» будет выполнять роль коммуникатора между владельцем и глобальной сетью каршеринга и станет его пропуском в виртуальный клуб Jaguar. Автомобиль с посадочной формулой 2+1 будет подаваться по запросу в нужное время и в нужное место и везти пассажиров в пункт назначения в автономном режиме. Ручная рулежка тоже будет возможна, но исключительно в виде забавы. Планируется также интегрировать Sayer в систему управления умным домом, то есть жильцам предстоит буквально спать с этим рулем…

Jaguar E-Type Zero
Jaguar E-Type Zero

Jaguar E-Type Zero — это попытка адаптировать классический автомобиль 1968 года выпуска к современным безвыхлопным реалиям. Поклонники автостарины подобные эксперименты наверняка сочтут кощунством, но любителям неоклассики E-Type Zero наверняка понравится. Бензиновый двигатель в нем уступил место аккумуляторной батарее емкостью 40 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 270 км пробега. Скомпонована батарея таким образом, чтобы не менять исходную развесовку машины, а ее корпус в виде брикета можно даже издали принять за родную рядную «шестерку».

Jaguar E-Type Zero
Jaguar E-Type Zero

Задние колеса вращает электродвигатель мощностью 220 кВт (299 л.с.), под его свист E-Type Zero набирает сотню за 5,5 с.

Салон оригинальной машины полностью переработан, но сохранил классическую стилистику — разве что шайба выбора режимов силовой установки на центральном тоннеле выглядит совсем чужеродно.

Jaguar E-Type Zero
Jaguar E-Type Zero

Не исключено, что подразделение Jaguar Land Rover Classic решится на мелкосерийный выпуск таких ретроэлектрокаров, но пока что никаких официальных заявлений на эту тему не было.

  • Первый серийный электромобиль марки Jaguar под названием I-Pace поступит в продажу в следующем году.
  • В ближайшее время Jaguar выведет на рынок свой первый компактный кроссовер E‑Pace.

Jaguar Land Rover электрифицирует все свои модели с 2020 года

Фото, видео: JLR

Jaguar Land Rover электрифицирует все свои модели с 2020 года
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