Jaguar Land Rover электрифицирует все свои модели с 2020 года

На открывшемся сегодня в Лондоне фестивале Jaguar Land Rover Tech Fest британская компания рассказала о своих планах и представила два электромобиля — один футуристический, другой в стиле ретро.

Jaguar Future-Type

После 2020 года все новые модели Jaguar Land Rover будут иметь на борту электрический двигатель, заявил глава британской фирмы Ральф Шпет на фирменном техническом фестивале в Лондоне. В июле с похожим заявлением выступила шведская компания Volvo: она пообещала полную электрификацию на год раньше — в 2019-м. В обоих случаях речь не о том, что фирмы будут выпускать исключительно электромобили, но все модели с ДВС станут в той или иной степени гибридными.

В качестве иллюстрации вектора «озеленения» JLR представила два электрических концепта. Первый называется Future-Type и показывает, как будут выглядеть Ягуары в 2040 году. К тому времени, по мнению разработчиков, по Земле будут ездить исключительно беспилотники, а покупать машины в собственность никому и в голову не придет. Вместо машин фирма будет продавать клиентам… рули! Руль-гаджет получил название Sayer, в честь знаменитого дизайнера Малькольма Сэйера, который в свое время нарисовал самую культовую ягуаровскую модель — E-Type.

Руль Sayer концепткара Jaguar Future-Type

Угловатая «баранка» будет выполнять роль коммуникатора между владельцем и глобальной сетью каршеринга и станет его пропуском в виртуальный клуб Jaguar. Автомобиль с посадочной формулой 2+1 будет подаваться по запросу в нужное время и в нужное место и везти пассажиров в пункт назначения в автономном режиме. Ручная рулежка тоже будет возможна, но исключительно в виде забавы. Планируется также интегрировать Sayer в систему управления умным домом, то есть жильцам предстоит буквально спать с этим рулем…

Jaguar E-Type Zero

Jaguar E-Type Zero — это попытка адаптировать классический автомобиль 1968 года выпуска к современным безвыхлопным реалиям. Поклонники автостарины подобные эксперименты наверняка сочтут кощунством, но любителям неоклассики E-Type Zero наверняка понравится. Бензиновый двигатель в нем уступил место аккумуляторной батарее емкостью 40 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 270 км пробега. Скомпонована батарея таким образом, чтобы не менять исходную развесовку машины, а ее корпус в виде брикета можно даже издали принять за родную рядную «шестерку».

Jaguar E-Type Zero

Задние колеса вращает электродвигатель мощностью 220 кВт (299 л.с.), под его свист E-Type Zero набирает сотню за 5,5 с.

Салон оригинальной машины полностью переработан, но сохранил классическую стилистику — разве что шайба выбора режимов силовой установки на центральном тоннеле выглядит совсем чужеродно.

Jaguar E-Type Zero

Не исключено, что подразделение Jaguar Land Rover Classic решится на мелкосерийный выпуск таких ретроэлектрокаров, но пока что никаких официальных заявлений на эту тему не было.

Первый серийный электромобиль марки J aguar под названием I-Pace поступит в продажу в следующем году.

aguar под названием I-Pace поступит в продажу в следующем году. В ближайшее время Jaguar выведет на рынок свой первый компактный кроссовер E‑Pace.

Фото, видео: JLR