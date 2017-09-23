Сумасшедший рекорд: верхом на баллоне за 0,5 секунды до 100 км/ч!

Что будет, если как следует потрясти бутылку с газировкой, а потом открыть крышку? Правильно: вода начнет бить фонтаном. Французский гонщик и изобретатель Франсуа Жиси использовал этот нехитрый принцип для ускорения самодельного трицикла и записал заезд на видео.

В то время как автомобильные компании бьются над созданием экологически чистых силовых установок и тратят на это миллиарды долларов, Франсуа Жиси сумел сделать высокоэффективный и безвредный для природы «двигатель», что называется, на коленке и за копейки. Он приладил к раме самодельного трицикла большой баллон, в который закачал дождевую воду и сжатый воздух, сам сел сверху и, крепко держась за руль, открыл клапан — заезд в целях безопасности проходил на автодроме имени Поля Рикара.

Как видно на опубликованном Жиси видеоролике, ускорение получилось просто сумасшедшим! Первую «сотню» трицикл набрал за 0,551 с! Ни один гиперкар и супербайк в мире такого не могут! Перегрузка на старте достигла 5,138 g — больше, чем у космических ракет при взлете! Под мощным напором легкий трицикл смог разогнаться до 261 км/ч, после чего струя, наконец, начала ослабевать.

Любопытно, что это не первый безумный эксперимент Жиси. В 2014 году на том же французском автодроме он разогнался на велосипеде с прикрепленной к раме ракетой до 333 км/ч за 4,8 с, установив тем самым мировой рекорд для подобного типа транспортных средств. Для сравнения параллельно в заездах участвовал суперкар Ferrari F430 Scuderia — на представленном ниже видео он кажется безнадежно медленным на фоне реактивного велосипеда.

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Фото, видео: François Gissy