Ford полностью переходит на батарейки. Но не сейчас, а через 13 лет

К 2030 году все модели линейки будут с электрическим приводом и двигателями на альтернативных видах топлива. Таким образом в компании собираются бороться с глобальным потеплением.

В компании Ford объявили, что уже через три года 40% всех моделей будут иметь версии с электрическим приводом, в том же году появится первая серийная полностью электрическая модель компании (кроссовер), а к 2030 году в гамме Ford не останется ни одной модели, которая бы не имела электромотор в составе силовой установки.

Таким образом в компании собираются бороться с глобальными выбросами парниковых газов. В программу тотальной электрификации компания планирует вложить 4,5 млрд долларов и в ближайшие пять лет выпустить 13 новых моделей с электрическим приводом.

Это гибридные версии пикапа F-150 и спорткара Mustang, подзаряжаемый фургон Transit Custom, две гибридных модели для полиции, автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга (2021 год). В 2020 году выпустят полностью электрический компактный кроссовер с большим запасом хода — на одной зарядке он сможет проехать до 480 км. Для этого Ford запускает программу разработки батарей в Европе и Азии.

Компания уже договорилась с BMW Group, Daimler AG,Volkswagen Group, Audi и Porsche о создании в Европе сети станций быстрой зарядки. На первом этапе построят 400 станций мощностью до 350 кВт. Будет также внедрена технология беспроводной зарядки и система управления корпоративными парками электромобилей.

Компания изучает мнение владельцев электрокаров и гибридов об этих транспортных средствах и с удовлетворением отмечает, что люди привыкают к электротехнике: 87% владельцев гибридов готовы приобрести их повторно, а среди владельцев полностью электрических автомобилей таких еще больше — 92%.

В компании Jaguar Land Rover также утверждают, что после 2020 года все новые модели с ДВС будут в той или иной степени гибридными , а первым серийным электромобилем станет внедорожник Road Rover.

Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution после возрождения также получит электрическую силовую установку.

Совсем скоро электромобили заполонят мегаполисы, но хватит ли на всех заправок? Ведь у же сейчас в Норвегии призывают отказаться от покупки электромобиля, если нет возможности подзаряжать его дома. Инфраструктура для электромобилей не успевает развиваться настолько же стремительно, насколько прибывает электротехники. В результате появились сложности с заправкой электрокаров.

Фото: Ford