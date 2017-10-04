Найден самый абсурдный пешеходный переход в России

ГИБДД распорядилась установить знаки пешеходного перехода на грунтовой дороге в селе Онгурён Иркутской области. По словам местных жителей, в месяц здесь от силы проезжает один-два автомобиля.

Понятно, что вероятность возникновения ДТП на данном участке ничтожна — разве какой приезжий по пьяни начнет носиться на машине по проселку, но его дорожные знаки вряд ли остановят. Тем не менее знаки пешеходного перехода в Онгурёне установили, так как здесь имеется школа и проходящая возле нее дорога, а, стало быть, пересекающие ее школьники должны получить надлежащую опеку со стороны Госавтоинспекции.

Глава поселения Сергей Хелтухеев признает, что оформленный пешеходный переход здесь выглядит странно, но коль уж так положено, пусть будет. Хорошо хоть зебру не умудрились поверх пыльной дороги нанести и ограничились только деревянными столбами и прибитыми к ним знаками.

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Фото, видео: «Вести-Иркутск»