Платную дорогу для мажоров и чиновников построят арабы

Соинвестором дублера Кутузовского проспекта в Москве может выступить саудовский фонд. Окончательное решение по этому вопросу появится в ходе визита короля Саудовской Аравии в Россию.

Сегодня в Москву прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, а завтра планируется подписать соглашение об участии арабской стороны в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта .

Саудовский фонд (Public Investment Fund (PIF) войдет в капитал «Объединенного транспортного концессионного холдинга», созданного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Лидер». Сумма инвестиций в капитал «Объединенного транспортного концессионного холдинга» держится в секрете, но аналитики подозревают, что это может быть не менее 60 млрд рублей.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что саудовские партнеры собираются участвовать в финансировании целого ряда платных дорог в России, дублер Кутузовского проспекта лишь один из проектов. Также речь может идти об участии в эксплуатации существующего платного участка автомобильной трассы в обход Одинцова.

Кроме саудовского фонда в строительство дублера Кутузовского проспекта может вложиться фонд Mubadala из Арабских Эмиратов.

Дублер Кутузовского проспекта проложат от Минской улицы до Московской кольцевой автодороги, вдоль Смоленского направления железной дороги. Это будет первая платная трасса в столице, ее длина составит 10,5 км. Начать строительство планируют в конце 2017 — начале 2018 года, а закончить в 2019-м.

Александр Павлов, директор по операциям FM Logistic, отмечает, что даже в грузоперевозках можно выделить несколько сегментов, где фактор скорости является более значимым, чем фактор стоимости. Это, например, курьерская доставка дорогих заказов e-commerce, объем которых возрастает с каждым годом. В среднем себестоимость одного часа грузоперевозки малотоннажным транспортом составляет около 400–500 рублей, поэтому если стоимость проезда по платной трассе для транспортного средства грузоподъемностью до трех тонн будет соразмерна с экономией по времени, то платная трасса может быть востребована в том числе и для осуществления перевозок обычных товаров народного потребления. К тому же, если специализированный транспорт будет перемещен с дороги общего пользования на платный дублер, это разгрузит общественную инфраструктуру и позволит экономить время на доставку продукции по обычным дорогам.

Недавно также было принято решение о повышении топливных акцизов, что увеличит поступления в дорожный фонд. На эти деньги могут претендовать все регионы. Речь идет о проблемных местах, где дороги требуют немедленного ремонта.

С начала работы по 15 сентября этого года система «Платон» собрала 32,9 млрд рублей.

Недавно король Саудовской Аравии снял запрет для женщин страны на вождение автомобиля. Теперь автоконцерны потирают руки: потенциальных покупателей стало гораздо больше.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС