Крупнейший картель в дорожной сфере: дорожники незаконно получили 12 млрд рублей

В антиконкурентном соглашении обвиняются ООО «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО «ДК „Автодор“, которые участвовали в открытых конкурсах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения. Цель таких конкурсов — выявление наиболее выгодного по ценам подрядчика, но означенные компании, по версии ФАС, лишь создавали видимость конкуренции, а на деле победитель торгов определялся участниками картеля заранее, начальная максимальная цена контракта по итогам конкурса снижалась максимум на 1%.
Всего таким образом участники картеля набрали контактов более чем на 12 млрд рублей — это крупнейшая сумма, выявленная в такого рода нечестных сделках, сообщает пресс-служба ФАС. Также в сообщении говорится о том, что за последние два года география обнаруженных ведомством антиконкурентных соглашений в сфере строительства заметно расширилась: преступления выявлены в 63 субъектах Российской Федерации.
- В августе ФАС обнародовала результаты проверки госзакупок в сфере дорожного строительства за период с 1 января по 30 июня текущего года. Количество нарушений здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти в два раза.
- В июне ФАС огласила результаты проверки закупок для столичной программы благоустройства «Моя улица»: выявлены нарушения более чем на 4 млрд рублей.
Фото: Александр Колбасов/ТАСС