На заметку зеленым: в России более 60% «грязных» автомобилей

Экологическая обстановка в мировых мегаполисах оставляет желать лучшего. С этим повсеместно пытаются бороться, но если в Европе с 2015 года действует норма Евро-6, то в России до сих пор и Евро-4 неплохо, потому что даже таких машин, как выяснилось, в нашей стране не так уж много.

Экостандарт Евро-4 применительно к ввозимой и производимой технике ввели в России с 1 января 2013 года, а спустя три года его сменил Евро-5. Однако на 1 июля 2017 года в нашей стране лишь 17 млн машин удовлетворяют экологическим стандартам Евро-4 и выше. Это всего 40% общего объема парка легковых автомобилей. Как правило, чем выше экологический стандарт, тем дороже автомобиль, поэтому неудивительно, что больше всего «чистых» машин ездит по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает «Автостат». Так в столице при парке в 3747,9 тыс. легковых машин доля тех, которые соответствуют нормам Евро-4 и выше — 62,5%; в Санкт-Петербурге (парк — 1683,2 тыс. шт.) она составляет 60,1%. В пятерку «чистых» регионов также вошли Московская область — 54,4%, Ханты-Мансийский АО-Югра — 53,9% и Татарстан — 52,4%.

В топ-5 регионов, где доминируют «грязные» автомобили, на первом месте Магаданская область — при парке в 44 тыс. машин таких, которые соответствуют нормам Евро 4 и выше, всего 15,3%, на втором месте антирейтинга Забайкальский край — здесь тоже «чистых» машин негусто — всего 15,7%, далее идут Еврейская автономная область — 16,1%, Республика Алтай — 16,3% и замыкает пятерку лидеров Республика Тыва — 16,5%.

Хуже всего с точки зрения присутствия экологичных автомобилей обстоят дела в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. В Амурской области, Якутии, Алтайском и Приморском краях только 20% автомобилей можно назвать «чистыми», а в Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО в среднем таковыми являются лишь около 16 процентов.

В Башкортостане решили ограничить въезд экологически грязного транспорта в отдельные районы города, но в Госдуме говорят, что для этого нет оснований.

С некоторых пор все активнее стали продвигать электромобили как экологически чистый вид транспорта. Однако те страны, где таких машин много, также сталкиваются с проблемами. Так, в Норвегии желающим приобрести электрокар предлагают хорошо подумать, есть ли у них них возможность подзаряжать его дома, так как электрозаправок на всех не хватает.

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