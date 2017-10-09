На заметку зеленым: в России более 60% «грязных» автомобилей

Экологическая обстановка в мировых мегаполисах оставляет желать лучшего. С этим повсеместно пытаются бороться, но если в Европе с 2015 года действует норма Евро-6, то в России до сих пор и Евро-4 неплохо, потому что даже таких машин, как выяснилось, в нашей стране не так уж много.

Экостандарт Евро-4 применительно к ввозимой и производимой технике ввели в России с 1 января 2013 года, а спустя три года его сменил Евро-5. Однако на 1 июля 2017 года в нашей стране лишь 17 млн машин удовлетворяют экологическим стандартам Евро-4 и выше. Это всего 40% общего объема парка легковых автомобилей. Как правило, чем выше экологический стандарт, тем дороже автомобиль, поэтому неудивительно, что больше всего «чистых» машин ездит по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает «Автостат». Так в столице при парке в 3747,9 тыс. легковых машин доля тех, которые соответствуют нормам Евро-4 и выше — 62,5%; в Санкт-Петербурге (парк — 1683,2 тыс. шт.) она составляет 60,1%. В пятерку «чистых» регионов также вошли Московская область — 54,4%, Ханты-Мансийский АО-Югра — 53,9% и Татарстан — 52,4%.

В топ-5 регионов, где доминируют «грязные» автомобили, на первом месте Магаданская область — при парке в 44 тыс. машин таких, которые соответствуют нормам Евро 4 и выше, всего 15,3%, на втором месте антирейтинга Забайкальский край — здесь тоже «чистых» машин негусто — всего 15,7%, далее идут Еврейская автономная область — 16,1%, Республика Алтай — 16,3% и замыкает пятерку лидеров Республика Тыва — 16,5%.

Хуже всего с точки зрения присутствия экологичных автомобилей обстоят дела в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. В Амурской области, Якутии, Алтайском и Приморском краях только 20% автомобилей можно назвать «чистыми», а в Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО в среднем таковыми являются лишь около 16 процентов.

Фото: depositphotos.com
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Комментарии (5)

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«В топ-5 регионов, где доминируют „грязные“ автомобили, на первом месте Магаданская область — при парке в 44 тыс. машин таких, которые соответствуют нормам Евро 4 и выше, всего 15,3%, на втором месте антирейтинга Забайкальский край — здесь тоже „чистых“ машин негусто — всего 15,7%, далее идут Еврейская автономная область — 16,1%, Республика Алтай — 16,3% и замыкает пятерку лидеров Республика Тыва — 16,5%. „



ну и до куя в этих краях мегаполисов? лавров.жпг

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0

вы не путайте россию и мегаполисы. их почти нет и основном по россии их не любят, будто чужие они

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0

На заметку красным: в России слишком много зеленых.

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+4

Из тех 17 млн стоит вычесть каждую четвертую, если не третью, т.к. олени вырезали каталитический нейтрализатор...

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+2
=) Добряк

Не только катализатор, ещё вырезают сажевый фильтр и глушат клапан EGR.

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+3