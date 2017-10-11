Росавтодор рассказал, когда первые беспилотники появятся на дорогах

Ведь когда беспилотники начнут выпускать серийно, им необходимо буде предоставить беспрепятственный проезд по дорогам Евроарктической транспортной зоны. Для этого следует разработать общие страндарты и универсальные требования к инфраструктуре. Поэтому сейчас Росавтодор активно обсуждает эту тему с дорожниками Финляндии, Швеции и Норвегии, рассказал замглавы ведомства Игорь Астахов.
Первый беспилотный автомобиль проедет по одной из федеральных трасс весной-летом 2018 года. За четыре года Росавтодор планирует обустроить инфраструктуру для безопасного передвижения беспилотников на участке от г. Казани до г. Набережные Челны автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и автодороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой. Все это будут делать совместно с автопроизводителями, производителями систем точного позиционирования и различными НИИ.
Когда инфраструктура для передвижения автомобилей без помощи водителя будет готова, пропускная способность дорог увеличится в разы. При этом вырастет безопасность, так как на движение не будет оказывать влияние «человеческий фактор». В дальнейшем автомобили смогут на дороге устанавливать связь между собой и дорожными объектами. Цифровая карта дороги будет загружена прямо в бортовой компьютер, и автомобили будут располагаться на дороге с сантиметровой точностью, говорится в сообщении ведомства.
- Автопроизводители готовы поддержать планы Росавтодора, только группа Renault готовится разработать в ближайшие шесть лет порядка 15 беспилотников.
- Свой первый автономный автомобиль недавно показала Владимиру Путину компания Яндекс. Тестировать его также собираются в следующем году.
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