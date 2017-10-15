Минута ми-ми-ми: енот в автомобиле ловит капли дождя

Это видео выложили в соцсети хозяева зверька. Он домашний и очень любознательный.

С каждым годом становится все популярнее держать дома экзотических животных. Не исключение и еноты — симпатичные и дружелюбные зверьки, хотя они и отличаются непредсказуемым поведением. Любопытный нос енота побывает везде, где только сможет, а еще, оказывается, зверек с удовольствием путешествует в автомобиле. Но нужно дать ему хоть какое-то развлечение: если енота постоянно не занимать чем-то — погрызет все вокруг.

Эту енотиху по кличке Ева держат петербуржцы. У миловидного пушистого создания даже есть подписчики в Instagram, их уже около двух тысяч человек.

А этот «милый» зверек устроил переполох на заводе Suzuki в Индии. Из-за его непрошенного вторжения пришлось эвакуировать всех сотрудников, и почти два дня работа была парализована. Правда, спасателям все-таки удалось найти о обезвредить леопарда, применив снотворное. Позже животное отпустили на волю.

Немецкий осел выглядел вполне безобидно, но тоже был очень любознательным и решил попробовать на зуб припаркованный неподалеку от пастбища McLaren, потому что тот по цвету очень напоминал морковку.

Фото, видео: YouTybe