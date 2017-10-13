«Караван» для беспилотников: иностранцы бесплатно модернизируют российские дороги

Проект носит международный характер, инфраструктуру для движения автономных автомобилей готовят вместе с Норвегией.

Стали появляться подробности совместного проекта России и стран Скандинавии, о котором «За рулем» рассказывал ранее. Проекту дали название «Караван», и для его реализации решено переоснастить более 20 тыс. км федеральных трасс. Замруководителя Росавтодора Игорь Астахов напомнил, что проект является международным, в России же первый беспилотник выпустят на федеральную трассу в мае 2018 года. Что это будет за автомобиль, пока держат в секрете, но известно, что сейчас ведется разработка сразу нескольких сценариев движения автоматизированных машин, каждый из них предъявляет свои требования к развитию интеллектуальной дорожной инфраструктуры.

Трассы будут подстраивать под движение беспилотников, оснащенных техническим зрением, в основе которого лежит загруженная заранее цифровая модель дороги, другая модель предполагает получение автомобилем данных от инфраструктуры в онлайн-режиме. Кроме того, специалисты моделируют различные ситуации, чтобы автомобиль был готов к любым вызовам и угрозам, возникающим на дороге, и защищен от них. На первом этапе тестировать новые технические решения будут специалисты НАМИ на полигоне в Московской области.

Сначала всем необходимым для проезда беспилотников оснастят участки трасс М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия». Другие федеральные дороги, входящие в международные транспортные коридоры, модернизируют для проезда новой техники до 2035 года. Перспективным участком в этой схеме является маршрут Европа — Западный Китай, подчеркнули в Росавтодоре.

В проекте кроме государства будут участвовать частные инвесторы, в том числе зарубежные, причем на безвозмездной основе.

В Индии не так радуются пришествию беспилотников, как в России , полагая, что это ухудшит ситуацию с безработицей в стране. И даже собираются принимать меры, чтобы предотвратить распространение таких технологий.

, полагая, что это ухудшит ситуацию с безработицей в стране. И даже собираются принимать меры, чтобы предотвратить распространение таких технологий. В России уже испытали беспилотный комбайн. Водителю достаточно запустить машину, а дальше наблюдать за ее работой, чтобы в случае нештатной ситуации перехватить управление. Остальное она делает сама.

Фото: Росавтодор