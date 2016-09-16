Медведев: хорошие дороги приводят к росту аварийности

В этом году в нашей стране отремонтировано более 5 тысяч километров дорог по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Но улучшение качества дорог приводит к появлению проблем, отметил премьер-министр.

Более половины дорог и улиц городов-участников проекта «Безопасные и качественные дороги» уже привели в нормативное состояние, но работа в этом направлении продолжится и дальше, заявил Дмитрий Медведев на совещании об итогах реализации данного проекта в 2017 году. В этом году на проект регионам выделено свыше 31 млрд рублей, столько же вкладывают они сами, таким образом общий объем финансирования составил 65 млрд рублей.

Но вместе с этим возникают и проблемы!

«По новым участкам автомобилисты любят разгоняться. В результате аварийность кое-где даже подрастает, поэтому нужно следить за тем, чтобы не появлялись новые очаги аварийности, нужно предусматривать мероприятия по безопасности», — передают слова Дмитрия Медведева РИА Новости.

Нужно тщательнее следить за тем, чтобы отремонтированные участки были хорошо освещены, пешеходные переходы правильно организованы и, где требуется, установлены видеокамеры для контроля скоростного режима.

Премьер также отметил, что по сравнению с прошлым годом количество аварийных участков на дорогах сократилось на 40%, и предостерег чиновников от того, чтобы раньше времени рапортовать о выполненных работах, «а на местах все равно остаются ямы, фонари, которые не горят, и некачественный ремонт».

Недавно были подведены итоги фотоконкурса «Убитые дороги», который организовал ОНФ. На суд жюри представили более 1,5 тыс. фотографий участников из разных регионов, среди которых были как откровенно любительские, так и вполне профессиональные. Посмотреть работы победителей можно по ссылке.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» деньги получили 34 субъекта Российской Федерации. Средства выделены на ликвидацию очагов дорожно-транспортных происшествий в городах и пригородах.

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