С плохими дорогами решили бороться с помощью… алюминиевых «ковров»!

Когда в России победят вечную беду, пожалуй, не знает никто. Но больше других проблема плохих дорог волнует военных, которым приходится перекидывать тяжелую технику по самым непроходимым местностям. Вот и придумали КВД — многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог. В гражданской жизни он также мог бы быть весьма полезен!

Понятно, что комплекс создан, в первую очередь, для нужд армии, но для некоторых российских направлений тоже мог бы пригодиться. Хотя тут, разумеется, вопрос цены такой установки, а об этом можно только догадываться! Что касается военной техники, то военный комплекс особенно полезен для выхода из воды — первая пара бронированных машин разбивает выход и делает его непроходимым, а алюминиевая дорожка способна превратить хлябь практически в шоссе!

Комплекс КВД состоит из барабана, установленного на шасси КамАЗ-6350, на котором размещено два комплекта дорожек (по 50 метров) из металлических профилей. При подъезде к труднопроходимому участку барабан разворачивают перпендикулярно платформе и конец дорожки укладывают под задние колеса, двигаясь назад, машина вытягивает всю дорожку. Разматывается «бобина» всего за 10 минут и позволяет создать 100-метровую временную дорогу шириной 4,6 метра, сообщает topwar.ru.

Дорожка, сделанная из прочного алюминиевого сплава, выдерживает нагрузку на ось до до 12 тонн и гусеничной техники массой до 60 тонн.

Комплекс оперативного развертывания временных дорог создан для пропуска боевых колесных машин и гусеничной техники в труднопроходимые и заболоченные местности, а также для подходов к мостам и переправам. Испытания комплекса в различных климатических условиях России и на разных грунтах признаны успешными. Таким образом, дюралюминиевая дорожка способна сделать проходимой практически любую местность.

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Фото: YouTube, politros.com